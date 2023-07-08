الصين: كبار السن يغزون عالم الإنترنت

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كبار السن يصبحون نجوماً على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ويكسبون المال حتى من عملهم كمؤثرين، كما هي الحال في تيك توك. ظاهرة تحدث في المدن والأرياف على حد سواء.
في خضم نقاش مثير للجدل حول كيفية التعامل مع الصين، وصل رئيس الوزراء لي تشيانغ لألمانيا في زيارة لأول مرة. فالصين تريد تعزيز الشراكة مع برلين وتسعى لكسب الثقة. إنه سياسي متفهم لعقلية المستثمرين فماذا يمكن أن يقدم للبلدين؟
تتعاون جامعة ألمانية عريقة منذ 20 عاما مع إحدى جامعات النخبة في الصين بمجال فيزياء الكم. لكن هذه الجامعة لها صلة بالجيش الصيني. فكيف بدأ الأمر؟ بالتعاون مع مركز الأبحاث كوريكتيف، فتحت DW هذا الملف وألقت الضوء عليه.
لا تدور رحى الحرب في أوكرانيا بالوسائل العسكرية فحسب، وإنما بالإعلامية أيضاً.
يهدف المركز الأوروبي للشفافية الحسابية أو الخوارزمية الذي افتتح مؤخرا في إشبيلية إلى المساعدة في محاربة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي في الإنترنت، فهل ينجح في ذلك؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول