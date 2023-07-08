عصر العولمة

الصين: كبار السن يغزون عالم الإنترنت

كبار السن يصبحون نجوماً على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ويكسبون المال حتى من عملهم كمؤثرين، كما هي الحال في تيك توك. ظاهرة تحدث في المدن والأرياف على حد سواء.