 الصين: كبار السن يغزون عالم الإنترنت | عصر العولمة | DW | 15.07.2023

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عصر العولمة

الصين: كبار السن يغزون عالم الإنترنت

كبار السن يصبحون نجوماً على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ويكسبون المال حتى من عملهم كمؤثرين، كما هي الحال في تيك توك. ظاهرة تحدث في المدن والأرياف على حد سواء.

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عصر العولمة - اليابان تستعد عسكريا، لكن أين المجندون؟ 15.07.2023

Japan Militär Beschreibung: Japans Jugend hat kein Interesse an der Armee. Es fehlen junge Rekruten im Land. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben! Copy: NDR

اليابان: أين المجندون؟ 15.07.2023

Titel: Wassermangel Beschreibung: Es gibt viele Ideen, den Wassermangel zu bekämpfen. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben! Copy: Imago

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(201218) -- BEIJING, Dec. 18, 2020 (Xinhua) -- A research team including Chinese quantum physicist Pan Jianwei established a quantum computer prototype, named Jiuzhang, via which up to 76 photons were detected, the team announced Dec. 4, 2020. This achievement marks that China has reached the first milestone on the path to full-scale quantum computing -- a quantum computational advantage, also known as quantum supremacy, which indicates an overwhelming quantum computational speedup. (Xinhua)

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