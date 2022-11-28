 الصين ـ انتشار مكثف لقوات الأمن لمواجهة اتساع رقعة الاحتجاجات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.11.2022

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الصين ـ انتشار مكثف لقوات الأمن لمواجهة اتساع رقعة الاحتجاجات

في مواجهة أكبر موجة من الاحتجاجات منذ عقود، نشرت السلطات الصينية أعدادا كبيرة من قوات الأمن، وقالت إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد نشاطات التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية".

قوات الشرطة الصينية في شنغهاي لقمح الاحتجاجات الأخيرة (28/11/2022)

لوحظ زيادة في عدد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة بكين وغيرها من المدن الكبرى مثل شنغهاي (الصورة) وقوانجتشو وهانجتشو منذ يوم الاثنين.

نشرت السلطات الصينية عناصر من الشرطة بأعداد كبيرة في عدة مدن صينية اليوم الثلاثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) لمنع عودة الاحتجاجات، التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية، ضد إجراءات الحكومة الصينية الصارمة لاحتواء فيروس كورونا.

مختارات

ولوحظ زيادة في عدد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة بكين وغيرها من المدن الكبرى مثل شنغهاي وقوانجتشو وهانجتشو منذ يوم الاثنين. وقامت قوات الأمن بشكل متزايد بإيقاف المارة وفحص هواتفهم بحثا عن محتوى أو برامج مشبوهة بما في ذلك الشبكات الافتراضية الخاصة التي يمكن استخدامها لتجاوز الرقابة على الإنترنت.

وفي بكين، ركزت الشرطة بشكل خاص على تأمين ممشى نهر ليانجما بالقرب من الحي الدبلوماسي، حيث تظاهر المئات مساء الأحد. وفي الوقت نفسه في المركز المالي شنغهاي، أقيمت حواجز على طول طريق وولوموتشي لمنع الحشود الكبيرة من التجمع، كما فعلوا في عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأت الاحتجاجات في مناطق مختلفة في الصين الأحد للمطالبة بإنهاء تدابير الإغلاق وبفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات واسعة لم تشهد مثلها البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في العام 1989.

ويثير التحرّك اهتماما في الخارج. فقد أعلن البيت الأبيض الاثنين أنّ الرئيس جو بايدن "يتابع من كثب" التظاهرات في الصين.

كذلك، استدعت بريطانيا الثلاثاء السفير الصيني في لندن للاعتراض على توقيف صحافي في "بي بي سي" كان يغطي الاحتجاجات المرتبطة بقيود كوفيد والاعتداء المفترض عليه، وفق ما ذكرت مصادر حكومية.

احتجاجات في الصين

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن موقف واشنطن "هو نفسه في كل مكان" وهو "دعم حق الناس في كل مكان في الاحتجاج السلمي للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم وإحباطاتهم".

وجرت تظاهرات في دول عدة تضامنا مع المحتجين في الصين.

والثلاثاء، قالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد نشاطات التسلل والتخريب التي تقوم بها قوى معادية، طبقا للقانون"، حسبما جاء في بيان عقب اجتماع للجنة نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وكان حريق نشب الأسبوع الماضي في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ، والذي قتل فيه 10 أشخاص ما أثار غضبًا عامًا، إذ اعتبر كثيرون أن الإغلاق العام بسبب مكافحة كوفيد-19 أعاق مهمّة فرق الإنقاذ. وتخضع أجزاء كبيرة من منطقة شينجيانغ وعاصمتها للإغلاق منذ أكثر من 100 يوم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، ردا على أسئلة بشأن حالة الغضب التي أدت إلى إثارة الاحتجاجات، إن "إجراءات مكافحة الفيروس في الصين قائمة على أسس علمية وصحيحة وفعالة".

وحاليا، تشهد الصين، البلد الذي يحكمه الشيوعيون ويبلغ عدد سكانه أكثر من 4ر1 مليار نسمة، أعلى عدد من حالات الإصابة بكوفيد19- منذ بداية الجائحة. وتفرض حاليا قيودا واسعة النطاق على الحركة في العديد من المدن الصينية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، مثل بكين، وقوانجتشو وتشونجتشينج في جنوب الصين المتضررة بشدة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • A street view of Wuhan

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.


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