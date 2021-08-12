 الصين ـ السلطات تسعى لعزل بكين لوقف تفشي موجة جديدة من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2021

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أخبار

الصين ـ السلطات تسعى لعزل بكين لوقف تفشي موجة جديدة من كورونا

في ظل تزايد حالات الإصابة بكورونا في أكثر من نصف المقاطعات الصينية، تسعى السلطات إلى حماية العاصمة بكين، التي تتأهب لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، فيما تم إرجاء عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بسبب الوباء.

تعقيمة بواسطة درونز في إحدى المقاطعات الصينية (27/10/2021)

تعقيمة بواسطة درونز في إحدى المقاطعات الصينية

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في الصين القول أمس الأربعاء إنه تم وقف بيع تذاكر قطارات قادمة من 123 محطة في 23 موقعا تم فيها تسجيل حالات  إصابة بفيروس كورونا .

مختارات

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية، مع ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، ومع محاولة الصين محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.

وكانت حكومة بكين حظرت في وقت سابق دخول العاصمة على القادمين من مناطق تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا.

ورغم أن بكين شهدت تفشيا أكبر لحالات الإصابة بفيروس كورونا في السابق، يأتي التفشي الأخير قبل أيام من انعقاد قمة رئيسية للحزب الشيوعي الحاكم.

كما تم تعليق العمل في بعض المتاحف الرئيسية ودور السينما والمتنزهات والمكتبات في العاصمة. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تغلق الأماكن العامة بشكل رسمي، فإن السلطات دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المزدحمة.

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الجدل يتجدد حول منشأ كورونا

وقبل يومين نشرت وزارة التجارة الصينية إعلانا على موقعها الإلكتروني، تدعو فيه العائلات إلى " تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ "، لكنها لم تحدد الاسباب. 

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس (الرابع من نوفمبر/تشرين ثان 2021) أنها تلقت تقارير عن تسجيل 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس، وذلك مقارنة مع 93 في اليوم السابق. 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 87 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 17 المتبقية وافدة من الخارج. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وشهدت الصين مؤخرا ارتفاعا في حالات الإصابة المحلية بكورونا، وحذر مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية من أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "لا يزال قاتما ومعقدا".

وفي سياق متصل قال المنتدى الاقتصادي العالمي أمس إنه سيرجئ اجتماعا مقررا في وقت لاحق هذا الشهر في مدينة تيانجين الصينية "بسبب ظروف تتعلق بجائحة كوفيد-19 المستمرة وتفشي الإصابات مؤخرا في المدن والأقاليم الرئيسية في الصين".

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، رويترز)

  • A street view of Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    تفاؤل في ووهان بالعام الجديد

    في تمنياته بحلول العام الجديد أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ليلة رأس السنة أن الصينيين كتبوا "ملحمة" في معركتهم ضد الوباء. وفي ووهان حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى قبل نحو عام، بدت المدينة أكثر تفاؤلا مقارنة بأماكن عديدة من العالم، فقد تجمع الآلاف للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات احترازية.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    ووهان تحتفل

    احتفل الآلاف من سكان ووهان بالعام الجديد، بعد سنة تماما على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة. وأبدى عدد من سكان ووهان ارتساماتهم بأن عام 2020 لن ينساه العالم أبدا. وقالت سيدة في المدينة لوكالة فرانس برس "لقد بقينا في العزل على مدى أشهر، لكننا تمكنا من النجاة".


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