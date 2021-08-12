الصين ـ السلطات تسعى لعزل بكين لوقف تفشي موجة جديدة من كورونا

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في الصين القول أمس الأربعاء إنه تم وقف بيع تذاكر قطارات قادمة من 123 محطة في 23 موقعا تم فيها تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا .

وكانت حكومة بكين حظرت في وقت سابق دخول العاصمة على القادمين من مناطق تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا.

ورغم أن بكين شهدت تفشيا أكبر لحالات الإصابة بفيروس كورونا في السابق، يأتي التفشي الأخير قبل أيام من انعقاد قمة رئيسية للحزب الشيوعي الحاكم.

كما تم تعليق العمل في بعض المتاحف الرئيسية ودور السينما والمتنزهات والمكتبات في العاصمة. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تغلق الأماكن العامة بشكل رسمي، فإن السلطات دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المزدحمة.

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وقبل يومين نشرت وزارة التجارة الصينية إعلانا على موقعها الإلكتروني، تدعو فيه العائلات إلى " تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ "، لكنها لم تحدد الاسباب.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس (الرابع من نوفمبر/تشرين ثان 2021) أنها تلقت تقارير عن تسجيل 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس، وذلك مقارنة مع 93 في اليوم السابق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 87 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 17 المتبقية وافدة من الخارج. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وشهدت الصين مؤخرا ارتفاعا في حالات الإصابة المحلية بكورونا، وحذر مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية من أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "لا يزال قاتما ومعقدا".

وفي سياق متصل قال المنتدى الاقتصادي العالمي أمس إنه سيرجئ اجتماعا مقررا في وقت لاحق هذا الشهر في مدينة تيانجين الصينية "بسبب ظروف تتعلق بجائحة كوفيد-19 المستمرة وتفشي الإصابات مؤخرا في المدن والأقاليم الرئيسية في الصين".

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، رويترز)