 الصين ـ الروبوت في خدمة كبار السن | عن كثب | DW | 13.01.2022

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عن كثب

الصين ـ الروبوت في خدمة كبار السن

تواجه الصين مشكلة كبيرة في رعاية المسنين، فعدد المتقاعدين آخذ في الازدياد، بينما يتراجع عدد مقدمي الرعاية باستمرار. تتفاعل الدولة مع هذه المشكلة من خلال توفير دور رعاية افتراضية للمسنين الافتراضية، فهي تتولى مهمة المساعدة من خلال مراقبة كبار السن ورعايتهم.

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المرأة المسنة ترتدي على معصمها سواراً يقيس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة، وهو يحسب أيضًا ساعات نومها وخطواتها. في حالة وجود ما يلفت النظر، يتم إبلاغ ابنها عبر تطبيق على الهاتف المحمول. كما تعمل أجهزة الإنذار أيضاً، إذا كان استهلاك المياه أو الكهرباء غير طبيعي. وبالتوازي مع ذلك تتلقى إدارة مدينة تيانجين تلك البيانات، حيث تُعرض جميع المعلومات على شاشة عملاقة بحجم ملعب تنس. على تلك الشاشة العملاقة يمكن رؤية أي الأماكن يعمل فيها الموظفون للتو في رعاية كبار السن، وأين يجب إعطاء الأولوية لسيارات الإسعاف في العبور بسبب حالة طوارئ في أحد الأحياء. ففي المدينة الساحلية الحديثة، يجري العمل على توفير الرعاية لكبار السن في الصين مستقبلاً. على خلفية الارتفاع المتوقع في متوسط العمر، والانخفاض المنتظر في الوقت نفسه لمعدل المواليد، فإن الصين تعتبر مهددة بالشيخوخة. يعتني الأبناء والأحفاد عادة بكبار السن ويقومون على رعايتهم، لكن سيتم أيضًا مستقبلاً استخدام الروبوتات الصغيرة للمساعدة في تلك المهمة. تَعِد الخطة الخمسية للحزب الشيوعي كبار السن في الصين بوضع حد للشعور بالوحدة، وكذلك بوقت هادئ في خريف حياتهم.

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