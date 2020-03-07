الصين.. عشرات من المصابين بكورونا محاصرون تحت أنقاض فندق

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت (السابع من آذار/مارس 2020) نقلاً عن السلطات المحلية أن هناك 70 شخصاً محاصرين بسبب انهيار فندق تم تحويله إلى مركز للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا في مدينة تشوانتشو الساحلية جنوب شرقي الصين.

وذكرت وكالة شينخوا أن الحادث وقع في حوالي الساعة 07:30 مساء (11:30 بتوقيت غرينتش) في حي ليتشانج بالمدينة.

وأفادت صحيفة الشعب الرسمية عبر موقع تويتر أنه تم إنقاذ 26 شخصا من المبنى، الذي كان "موقعاً مخصصاً للحجر الصحي للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم بشكل وثيق للمرضى بفيروس كوفيد 19-". وسجّلت تشوانتشو 47 إصابة بفيروس كورونا المستجد واستخدم الفندق الذي افتتح قبل عامين لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بالفيروس، بحسب صحيفة "الشعب اليومية".

وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ بسترات برتقالية اللون يتسلقون فوق أكوام من الأنقاض. ولم يتضح ارتفاع المبنى قبل انهياره. وما زالت عملية الإنقاذ مستمرة. ولم تحدد السلطات سبباً وراء انهيار الفندق.

وتقع مدينة تشوانتشو، التي يبلغ تعداد سكانها ثمانية ملايين نسمة، في مقاطعة فوجيان على الجانب الرئيسي من مضيق تايوان.

خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)