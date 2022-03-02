الصين شريك تجاري جديد لروسيا بعد عقوبات الغرب على موسكو

++ اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة ++

يتواصل لليوم السابع على التوالي الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة في عدة محاور. سياسيا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين الغزو ويطالب روسيا "بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".