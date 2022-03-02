 الصين شريك تجاري جديد لروسيا بعد عقوبات الغرب على موسكو | DW الأخبار | DW | 02.03.2022

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DW الأخبار

الصين شريك تجاري جديد لروسيا بعد عقوبات الغرب على موسكو

نظراً للعقوبات الهائلة التي فرضها الغرب على روسيا، فإن موسكو مجبرة على إعادة تنظيم جزء كبير من اقتصادها وتجارتها والبحث عن شركاء تجارين جدد وأقوياء كالصين

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