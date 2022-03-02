الصين شريك تجاري جديد لروسيا بعد عقوبات الغرب على موسكو

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نظراً للعقوبات الهائلة التي فرضها الغرب على روسيا، فإن موسكو مجبرة على إعادة تنظيم جزء كبير من اقتصادها وتجارتها والبحث عن شركاء تجارين جدد وأقوياء كالصين
يتواصل لليوم السابع على التوالي الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة في عدة محاور. سياسيا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين الغزو ويطالب روسيا "بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".
أمضت روسيا السنوات السبع الماضية في بناء دفاعات مالية عملاقة، لكن من غير المرجح أن يصمد اقتصادها أمام حملة عقوبات منسقة من الغرب. ويتوقع مراقبون أن تكون العقوبات فعالة وموجعة للاقتصاد الروسي ولو بعد حين.
أظهرت الأزمة الأوكرانية أن روسيا ليست معزولة تماما في الساحتين الإقليمية والدولية، كما يعتقد البعض. إذ لديها حلفاء حول العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا كما في الشرق الأوسط والصين.
استضافة روسيا لمونديال 2018 وقبلها أولمبياد سوتشي في 2014 وكذلك رعاية عملاق الغاز غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مثلت أدوات ناعمة لتحسين صورة روسيا عالمياً وزيادة شعبية بوتين داخليا، غير أن غزو أوكرانيا غير كل شيء.
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