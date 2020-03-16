الصين ستزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من ثلاثة ملايين كمامة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (18 مارس/آذار) إن بكين تعهدتبتزويد الاتحاد الأوروبي بأقنعة الوجه (الكمامات) وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس كورونا(كوفيد19). وغردت فون دير لاين، عقب محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ، بأن المسؤول الصيني تعهد بتوفير "2 مليون كمامة جراحية و200 ألف كمامة /ان /95 و50 ألف جهاز فحص".

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه خلال شهر كانون الثاني/يناير، الماضي عندما كان تفشي الفيروس مركزا في الصين، تبرع الاتحاد الأوروبي لبكين بـ50 طنا من المساعدات الطبية. وأضافت: "اليوم، نحن نشعر بالامتنان لدعم الصين، نحتاج أن ندعم بعضنا بعضا في أوقات الشدة".

كذلك أرسلت الصين اليوم مليون قناع واق لفرنسا للتصدي لوباء كوفيد-19. وتم إرسال مليون قناع طبي جوا إلى بلجيكا. وذكرت الوكالة أنها هبة من منظمتين خيريتين صينيتين لفرنسا للمساعدة على التصدي لتفشي الوباء الجديد.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إرسال الصين مليون كمامة طبية وقفاز لبلاده لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) إن الطائرة الأولى وصلت عن طريق بلجيكا اليوم الأربعاء والثانية ستصل غدا الخميس.

وكانت فرنسا، التي تنقصها الكمامات والقفازات، قد أمدت الصين بمعدات تزن 17 طنا، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في كانون الأول/ديسمبر. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.

من جهتها أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في بيان أن طائرة شحن هبطت في لياج (بلجيكا) محملة بالأقنعة الواقية لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا. ولم يتم كشف أي أرقام.

وأرسلت بكين المتهمة بالتأخر في التحرك لدى ظهور الفيروس، خبراء ومعدات إلىإيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا.

وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ كانون الأول/ديسمبر، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعا كبيرا لتفشي الوباء.

وأودى الفيروس الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص في أنحاء العالم، مع تجاوز الأربعاء للمرة الأولى إجمالي عدد الوفيات في أوروبا عدد الوفيات في آسيا.



ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)