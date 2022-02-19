 الصين: رعاية رقمية في دور المسنين | العولمة 3000 | DW | 26.02.2022

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العولمة 3000

الصين: رعاية رقمية في دور المسنين

نتيجة سياسة الطفل الواحد التي استمرت لسنوات، بات المجتمع الصيني يشيخ أكثر فأكثر. والدولة تبحث الآن، بسبب نقص الشباب، عن حلول عملية لرعاية المسنين رقمياً في المستقبل من خلال روبوتات صغيرة وأجهزة استشعار حركة وجمع بيانات مركزية.

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