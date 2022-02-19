الصين: رعاية رقمية في دور المسنين

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نتيجة سياسة الطفل الواحد التي استمرت لسنوات، بات المجتمع الصيني يشيخ أكثر فأكثر. والدولة تبحث الآن، بسبب نقص الشباب، عن حلول عملية لرعاية المسنين رقمياً في المستقبل من خلال روبوتات صغيرة وأجهزة استشعار حركة وجمع بيانات مركزية.
خففت بكين القيود الموضوعة على الأسر، وسمحت لها بإنجاب طفل ثالث، بسبب زيادة أعداد المسنين في البلد، الذي كان إلى وقت قريب يعتمد سياسة الطفل الواحد بسبب ارتفاع التعداد السكاني في البلد وتجاوزه كل بلدان العالم.
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