 الصين تواصل مناوراتها بالذخيرة الحية حول تايوان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2022

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الصين تواصل مناوراتها بالذخيرة الحية حول تايوان

على الرغم من إعلانه أن المناورات الصينية حول تايوان سوف تنتهي يوم الأحد الماضي، إلا أن الجيش الصيني واصل مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق، الأمر الذي يثير المخاوف من أن تصبح المناورات أمر معتادا جديدا حول الجزيرة.

طائرات صينية مشاركة في المناورات لجوية حول تايوان (السابع من أغسطس / آب 2022)

طائرات صينية مشاركة في المناورات لجوية حول تايوان (السابع من أغسطس / آب 2022)

قالت مصادر مطلعة إن سفن البحرية الصينية واصلت تدريباتها قبالة السواحل الشرقية والغربية لتايوان صباح اليوم (الأربعاء العاشر من أغسطس / آب 2022) حيث تستمر بكين في مناوراتها العسكرية احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة الأسبوع الماضي.

مختارات

أجرت تايوان مناورات بالذخيرة الحية وسط اتهمات وجهها وزير خارجيتها للصين بإعداد غزو ضد بلاده. وأطلقت بيكين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في ردٍّ غاضب من زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.

رغم أنه كان من المقرر أن تنتهي مناوراتها العسكرية حول تايوان، واصلت الصين تدريباتها حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا منها، مؤكدة أن التدريبات "عادية"، كما وصفتها بـ"تحذير ضروري" لواشنطن وتايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه.

بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تصاعد الخلاف حول "سياسة الصين الواحدة" بين بكين وتايبيه وواشنطن. لمحة عامة عن ميزان القوى العسكري في المنطقة ومقدار التسلح بين البلدين.

عقب اتهام تايوان الجيش الصيني بالقيام بمحاكاة هجوم على الجزيرة، قالت واشنطن إن أنشطة الصين في مضيق تايوان "استفزازية وغير مسؤولة". جاء ذلك بعد إعلان الخارجية الصينية "وقف" التعاون مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية.

ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تقول بكين إنها تابعة لها، إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل. وتضمنت تدريبات الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ باليستية، مر بعضها فوق العاصمة تايبه، ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان.

وأظهر تسجيل مصور بثه تلفزيون الصين المركزي الحكومي اليوم الأربعاء طائرات مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو وسفنا تابعة للبحرية فيما قالت إنها تدريبات حول تايوان. وقالت قيادة العمليات الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إن التدريبات ركزت على عمليات الحصار وإعادة الإمداد اللوجيستي.

وقال مصدر مطلع إن نحو 20 سفينة تابعة للبحرية الصينية والبحرية التايوانية ظلت حتى صباح اليوم قريبة من الخط الفاصل لمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية تفصل بين الجانبين. وواصلت عدة سفن صينية أخرى القيام بمهام قبالة الساحل الشرقي لتايوان، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته. وذكر وزير خارجية تايوان أمس الثلاثاء أن الصين تستخدم التدريبات العسكرية كخطة للتحضير لغزو الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وزارت بيلوسي، المنتقدة للصين منذ فترة طويلة وهي حليف سياسي للرئيس جو بايدن، تايوان الأسبوع الماضي في أرفع زيارة لمسؤول أمريكي إلى الجزيرة منذ عقود، على الرغم من التحذيرات الصينية. وقالت بيلوسي إن زيارتها تظهر التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان.

وتقول الصين إن علاقاتها مع تايوان شأن داخلي وتحتفظ بالحق في إخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر. وترفض تايوان مزاعم الصين، قائلة إن شعب تايوان هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله. وقال مسؤول في البنتاغون يوم الاثنين إن واشنطن لم تغيير تقييمها بأن الصين لن تحاول غزو تايوان خلال العامين المقبلين.

عالم شي جين بينغ

وأصدرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء لقطات مصورة تظهر قواتها المسلحة في التدريبات، قائلة إن جيشها "على أهبة الاستعداد للحفاظ على بلادنا آمنة" وإن الصين لم توقف "توغلاتها" في المناطق القريبة من تايوان.

ويذكر أن تايوانبدأت تدريبات بذخيرة المدفعية الحية أمس الثلاثاء. ويشار إلى أن  المناورات مصممة لمحاكاة دفاع تايوان ضد هجوم للجيش الصيني. ويجرى هذا التدريب يومي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع وكان من المقرر أن يكون جزءا من تدريبات هان كوانج السنوية في تايوان لكنه يأتي وسط توترات متصاعدة وبعد أن قالت الصين إنها ستمدد التدريبات الجوية والبحرية واسعة النطاق إلى شمال وجنوب غرب وشرق تايوان التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الماضي.

ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز)

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    الكاتب: هاؤو غي/ أ.ز


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