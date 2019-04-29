 الصين تهدد بـ″إجراءات مضادة″ إذا نشرت واشنطن صواريخ ″على أعتابها″ | أخبار | DW | 06.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الصين تهدد بـ"إجراءات مضادة" إذا نشرت واشنطن صواريخ "على أعتابها"

بعد أن هددت روسيا بأنها سترد إذا نشرت واشنطن صواريخ متوسطة المدى في آسيا، حذرت بكين بأنها "لن تقف مكتوفة اليدين" إزاء نشر صواريخ في في الباسفيك على "أعتاب الصين"، ملوحة "بإجراءات مضادة".

China Kurzstreckenrakete DF-16 (picture-alliance/dpa/G. Jinfh)

صواريخ صينية متوسطة المدى في عرض عسكري (إرشيف)

حذّرت الصينُ الولاياتِ المتحدة اليوم الثلاثاء (6 آب/ أغسطس 2019) من مغبّة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضا دول المنطقة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة".

وكان زير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر قد قال يوم السبت في أستراليا إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، ربما خلال شهور. يأتي ذلك في أعقاب انسحاب واشنطن رسميا الأسبوع الماضي من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد السوفيتي في 1987، خلال فترة الحرب الباردة والتي تحظر الصواريخ التي تطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

وردًا على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليديّة جديدة متوسّطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي أقلّته إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمرّ أسبوعًا "نعم (...) نُريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت". وأضاف لصحافيّين رافقوه في جولته "أفضّل أن يتمّ ذلك خلال أشهر، لكنّ هذه الأمور تستغرق عادةً وقتًا أطول من المتوقّع". ولم يُحدّد إسبر المكان الذي تعتزم فيه واشنطن نشر تلك الأسلحة، متابعًا "لا أريد التكهّن (...) إنّها أمور نناقشها دائمًا مع الحلفاء".

USA Designierter Verteidiungsminister Mark Asper bei seiner Anhörung im Senat (Reuters/E. Scott)

وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر

واعتبر إسبر أنّ على الصين ألا تفاجأ بالخطط الأمريكية، وقال "ينبغي ألا يشكّل ذلك مفاجأةً لأنّنا نتحدث عنه منذ وقت غير قصير. أود أن أؤكّد أنّ ثمانين في المئة من ترسانتهم مؤلّف من أسلحة تشملها معاهدة الأسلحة المتوسطة. ليس مفاجئا اذا أن نبدي رغبتنا في قدرات مماثلة".

وقال فو كونغ المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين "لن تقف مكتوفة اليدين". وأضاف للصحفيين "إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في هذا الجزء من العالم، على أعتاب الصين، ستكون الصين مضطرة لاتخاذ إجراءات مضادة".

وأضاف "أدعو جيراننا إلى التحلي بالحكمة وعدم السماح للولايات المتحدة بنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيهم. ولم يحدد فو كيف سترد الصين لكنه قال "كل شيء سيكون مطروحا على الطاولة" إذا سمح حلفاء الولايات المتحدة بنشر الصواريخ.

وكانت روسيا قد أمس الاثنين إنها ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا. وسئل سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن احتمال نشر الولايات المتحدة صواريخ فقال إن روسيا لا تعتزم الدخول في سباق تسلح مع واشنطن ولكنها سترد بشكل دفاعي على أي تهديدات.

وقال في مؤتمر صحفي "إذا بدأ نشر أنظمة أمريكية جديدة وبالتحديد في آسيا سنتخذ الخطوات المقابلة التي تحقق توازنا مع مثل تلك الإجراءات من أجل التصدي لمثل هذه التهديدات". وقال إن موسكو تتوقع أن تنشر طوكيو قريبا نظام إم كيه-41 الأمريكي لإطلاق الصواريخ في اليابان.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

  • Terminator robot from the famous film

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    " أي آي " الثورة الثالثة في عالم السلاح

    كتب أكثر من مائة خبير في الذكاء الاصطناعي إلى الأمم المتحدة وطالبوها بحظر الأسلحة ذاتية التحكم التي يمكن أن تنشط دون تدخل بشري. حتى الآن لا وجود لروبوت قاتل، لكنّ القفزات في مجال الذكاء الاصطناعي جعل ظهورها ضمن المستقبل المنظور. في رسالتهم أكد الخبراء أنّ هذه الأسلحة ستمثل الثورة الثالثة، بعد البارود والأسلحة النووية.

  • Painted scene of British soldiers fighting France during the Napoleonic Wars

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    البارود

    أول ثورة في عالم السلاح حدثت باختراع البارود من قبل الصينيين الذين بدأوا باستخدامه بين القرنين العاشر والثاني عشر بما يمكنّهم من إطلاق مقذوفات من خلال مواسير أسلحة بسيطة. وسرعان ما انتشر في الشرق الأوسط وأوروبا في القرون التالية، وحال ما استقرت صناعتها، أثبتت الأسلحة النارية قدرتها على القتل بما يفوق بأضعاف قدرة القوس والسهم والرمح.

  • Scene from the siege of Mainz following the French Revolution in 1793

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    المدفعية

    أدى اختراع البارود الى دخول المدفعية الى الميدان. وشرعت الجيوش منذ القرن السادس عشر باستخدام قطع مدفعية قادرة على اطلاق كرات معدنية ثقيلة نحو جنود المشاة المهاجمين ولإحداث ثغرات في الأسوار المحيطة بالمدن والحصون . في القرن التاسع عشر طورت أنواع أشد فتكا من المدفعية وزج بها الى ميادين القتال في الحرب العالمية الأولى.

  • British soldiers with a machine gun in the trenches during WWI

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة الرشاشة

    أواخر القرن التاسع عشر اخترعت الأسلحة التي ترمي رشقات نارية متتالية سريعة، فغيرت فورا شكل ساحات الحرب. الأسلحة الرشاشة، كما باتت تعرف، أتاحت للمهاجمين السير نحو العدو تحت غطاء ناري كثيف يمنعه من المواجهة. قدرة السلاح المميتة تجلت في معارك الحرب العالمية الأولى حيث تمكن المتحاربون من قتل جنود المشاة وهم يتقدمون عبر الأرض بين القطعات.

  • WWI - Biplans fly in formation

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات المقاتلة

    العقول التي تحرك الجيوش لم تهمل اختراع أول طائرة عام 1903، فبعد ست سنوات، اشترى الجيش الأمريكي أول طائرة حربية غير مسلحة وهي "رايت ميليتري فلاير" المنتجة عام 1909. في السنوات التي تلت، استمرت تجارب العلماء والمختصين على الطائرات وطورت القاذفة والمقاتلة. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، باتت القاذفات والمقاتلات عماد سلاح الجو الذي أنشأ مستقلا عن الجيوش.

  • German tanks and military transport during the German invasion of Poland during WWII

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    العجلات والوحدات الآلية

    اعتادت الجيوش على استخدام الجنود والخيول للحرب ولنقل المعدات العسكرية. ولكن بحلول الحرب العالمية الأولى بدأت الجيوش باستخدام الآليات من قبيل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدبابات والمدرعات وناقلات الأشخاص المدرعة فكانت النتيجة جيوشا شديدة البأس. ألمانيا النازية هي أول من أطلق استراتيجية الحرب الآلية الخاطفة " Blitzkrieg".

  • V-2 rocket launch

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الصواريخ

    رغم قدرة المدفعية التدميرية، فقد بقي مداها قصير نسبيا، وجاء اختراع الصواريخ في الحرب العالمية الثانية ليتيح فجأة للجيوش استهداف أهداف تبعد عنها مئات الكيلومترات. كان أول صاروخ من صنع المانيا وهو V-2 بدائيا، لكنه أرسى القواعد لصناعة الصواريخ العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية.

  • US jets fly over Korea in 2017

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات النفاثة

    ظهرت الطائرات النفاثة أول مرة نهاية الحرب العالمية الثانية الى جنب الطائرات المروحية. المحركات النفاثة زادت من سرعة وقدرة الطائرات على الارتفاع ما جعلها هدفا صعبا لمدفعية والأسلحة المضادة الطائرات وحتى شبكات الرادار. بعد الحرب العالمية الثانية طورت طائرة استطلاع نفاثة تملك القدرة على التحليق على ارتفاع 25 كيلومتر وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

  • French atom bomb test near Mururoa

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة النووية

    الثورة الثانية في عالم السلاح اعلنت عن نفسها بشكل مروع في السادس من آب/ اغسطس 1945 حين القت الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشما في اليابان "الصبي الصغير" وهي القنبلة النووية الأولى . قتلت القنبلة وجرحت فورا من 60 الى 80 ألف انسان . في الحرب الباردة طوّرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا آلاف القنابل الأشد فتكا.

  • German soldier works with a radar screen

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    ماكنة الحرب في العصر الرقمي

    شهدت العقود الأخيرة تناميا في استخدام الكومبيوتر في الماكنة العسكرية. العالم الرقمي جعل وسائل الاتصال أسرع وأبسط، وزاد إلى حد كبير من دقة إصابات بعض الأسلحة. وتركز الجيوش اليوم على تطوير وسائل الحرب الإلكترونية، للدفاع عن البنية التحتية ولتمكين الجيوش من مهاجمة الخصوم على فضاء السايبر.الكسندر بيرسن/ ملهم الملائكة


مختارات

واشنطن وموسكو تنهيان رسميا معاهدة الصواريخ متوسطة المدى  

قراصنة إنترنت صينيون يسرقون خطط صواريخ من أمريكا

تمكن قراصنة إنترنت صينيون يعملون لحساب الحكومة الصينية من سرقة بيانات هامة خاصة من مقاول من البحرية الأميركية، وسرقة معلومات سرية متعلقة بتطوير صواريخ فوق صوتية مضادة للسفن. (09.06.2018)  

الصين تستعد لمزاحمة الغرب وروسيا فضائيا

يمثل البرنامج الفضائي للصين رمزا لمكانتها الدولية المتزايدة وتنافسها مع الغرب وروسيا علميا وتقنيا. وتطمح بكين لإرسال رواد فضاء للقمر حيث تعكف على تطوير صاروخ للحمولات الثقيلة جدا. (09.12.2014)  

تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

يحذر خبراء الذكاء الاصطناعي" أي آي " من مخاطر ثورة قد تحدث لو طُورت أسلحة مميتة ذاتية التحكم والعمل بشكل غير مدروس، لكنّ السؤال المهم يبقى: ما هي الاختراعات التي أحدثت فعلا ثورات في عالم السلاح وصناعته؟ (16.11.2017)  

مواضيع ذات صلة

Frankreich, Straßburg: Symbolbild: EU erhöht Militärausgaben Kampfpanzer Leopard 2

تقرير: أمريكا والصين والسعودية الأكثر انفاقا على التسلح عام 2018 29.04.2019

كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مدفوعًا بشكل رئيسي من أمريكا والصين والسعودية. فيما خرجت روسيا من صفوف الخمسة الأوائل.

Iran | Außenminister Maas und Sarif auf Pressekonferezenz

برلين تطلع واشنطن على نتائج زيارة ماس إلى طهران 12.06.2019

بعد زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى طهران، طار إلى واشنطن مستشاره المقرب ينس بولتنر لاطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج المباحثات مع الجانب الإيراني. ومهمة الوساطة يستلمها رئيس الوزراء الياباني الذي توجه إلى إيران.

هل من مصلحة الولايات المتحدة الانسحاب عسكريا من اليابان وكوريا الجنوبية ؟ 25.05.2018

يعتبر الخبير في الشؤون الأسيوية أحمد قنديل أن ترمب يريد سحب القوات الأمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية لأسباب اقتصادية بحتة وارتفاع تكلفة ابقاءها في تلك المنطقة . لكن من جانب آخر ، لا يتفق الخبير في الشؤون الألمانية هانيس موسلر مع هذا الرأي ، ويؤكد أنه وحتى بعد تحقيق السلام بين الكوريتين فإن ترمب سيبقي على التواجد الأميركية في تلك المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  