 الصين تندد بفرض قواعد كوفيد "غير مقبولة" ضد الوافدين من أراضيها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.01.2023

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أخبار

الصين تندد بفرض قواعد كوفيد "غير مقبولة" ضد الوافدين من أراضيها

فيما يتزايد عدد الدول التي تشدد القواعد أمام القادمين من الصين على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا هناك، نددت بكين بفرض دول إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى هذه الدول محذّرة من أنها سترد بـ"إجراءات مضادة".

مسافرون بكمامات في مطار بكين الدولي

عدد متزايد من الدول يفرض قيودا على القادمين من الصين، وبكين تهدد بـ"إجراءات مضادة".

قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين اليوم الثلاثاء (3/1/2023) " فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين  تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"، محذرة من أن بكين قد "تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل".

مختارات

وسط قلق دولي من تصاعد حالات الإصابة بكوفيد في الصين مع تخفيف الإجراءات التي كانت فرضتها بكين سابقاً قررت عدة دول فرض تقديم نتيجة سلبية لفحص على الوافدين من الصين، والمفوضية الأوروبية تدعو إلى اجتماع لتنسيق التدابير.

سعيا إلى خفض عدد الإصابات بكوفيد-19، دعت سلطات شنغهاي السكان إلى عدم مغادرة منازلهم وتجنب التجمعات خلال أعياد الميلاد. فيما كشف تقارير أجنبية عن ارتفاع هائل في عدد المصابين في الصين.

أعلنت الصين عن خطوات وإجراءات بهدف تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتعكس وتيرة التخفيف هذه تراجعا عن الاستراتيجية الأصلية بعد تصاعد الضغط على الرئيس الصيني شي جين بينج لوضع مسار للخروج من الأزمة.

وتفرض السلطات في أنحاء مختلفة من العالم قيودا على المسافرين من الصين أو تدرس ذلك، إذ  ترتفع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلد الآسيوي  بعدما خففت بكين القواعد  التي تفرضها في إطار سياسة "صفر  كوفيد ". وترفض الصين انتقادات لبياناتها بشأن كوفيد.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت بكين أن المسافرين الوافدين لن يتعيّن عليهم الخضوع لحجر صحي بعد الآن، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر إلى الخارج، وهو أمر امتنعوا عنه على مدى سنوات.

وأشارت دول عدة إلى غياب الشفافية في  الصين بشأن بيانات الإصابات وخطر ظهور متحورات جديدة كأسباب لفرض قيود على المسافرين الآتين من الدولة الآسيوية. وأعلنت الصين 22 وفاة مرتبطة بكوفيد فقط منذ كانون الأول/ديسمبر، بعدما حدت بشكل كبير معايير تصنيف هذا النوع من الوفيات.

دعوات لسياسية حماية أوروبية موحدة

ودعا أطباء الصحة العامة في ألمانيا إلى إجراء اختبارات الكشف عن كورونا على مستوى الاتحاد الأوروبي  للمسافرين القادمين من الصين.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لأطباء خدمات الصحة العامة، يوهانس نيسن، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إنه من المحتمل أن يتحور فيروس كورونا نظرا لانتشاره واسع النطاق، موضحا أن هذا يتطلب الاستعداد لمواجهته.

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وقال نيسن: "نحن الآن بحاجة إلى حماية موحدة في جميع أنحاء أوروبا... يجب إخضاع كل مسافر قادم من الصين لاختبارات سريعة عند دخول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا ضرورة تطبيق هذه القاعدة على المسافرين من رجال الأعمال والسائحين وغيرهم من الزوار.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن سياسة مشتركة لمواجهة الانتشار السريع للفيروس في الصين خلال مشاورات حول القضية جرت يوم الخميس الماضي. ودعت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس ببساطة الأعضاء إلى مراجعة تدابيرهم الوطنية لمراقبة الفيروس وتكثيفها مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وفي تلك الأثناء فرضت عدة دول أوروبية قيودا على دخول المسافرين من الصين أو تخطط للقيام بذلك، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن مسؤولي الصحة في حكومات دول الاتحاد الأوروبي سيجرون محادثات يوم الأربعاء بشأن تنسيق استجابة لتصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، وذلك بعدما لم تسفر محادثات أجريت في ديسمبر كانون الثاني عن أي قرار بهذا الشأن.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

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  • A child laughs as she grabs the clown's hand

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  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

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  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

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