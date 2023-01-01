الصين تندد بفرض قواعد كوفيد "غير مقبولة" ضد الوافدين من أراضيها

قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين اليوم الثلاثاء (3/1/2023) " فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"، محذرة من أن بكين قد "تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل".

وتفرض السلطات في أنحاء مختلفة من العالم قيودا على المسافرين من الصين أو تدرس ذلك، إذ ترتفع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلد الآسيوي بعدما خففت بكين القواعد التي تفرضها في إطار سياسة "صفر كوفيد ". وترفض الصين انتقادات لبياناتها بشأن كوفيد.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت بكين أن المسافرين الوافدين لن يتعيّن عليهم الخضوع لحجر صحي بعد الآن، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر إلى الخارج، وهو أمر امتنعوا عنه على مدى سنوات.

وأشارت دول عدة إلى غياب الشفافية في الصين بشأن بيانات الإصابات وخطر ظهور متحورات جديدة كأسباب لفرض قيود على المسافرين الآتين من الدولة الآسيوية. وأعلنت الصين 22 وفاة مرتبطة بكوفيد فقط منذ كانون الأول/ديسمبر، بعدما حدت بشكل كبير معايير تصنيف هذا النوع من الوفيات.

دعوات لسياسية حماية أوروبية موحدة

ودعا أطباء الصحة العامة في ألمانيا إلى إجراء اختبارات الكشف عن كورونا على مستوى الاتحاد الأوروبي للمسافرين القادمين من الصين.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لأطباء خدمات الصحة العامة، يوهانس نيسن، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إنه من المحتمل أن يتحور فيروس كورونا نظرا لانتشاره واسع النطاق، موضحا أن هذا يتطلب الاستعداد لمواجهته.

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وقال نيسن: "نحن الآن بحاجة إلى حماية موحدة في جميع أنحاء أوروبا... يجب إخضاع كل مسافر قادم من الصين لاختبارات سريعة عند دخول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا ضرورة تطبيق هذه القاعدة على المسافرين من رجال الأعمال والسائحين وغيرهم من الزوار.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن سياسة مشتركة لمواجهة الانتشار السريع للفيروس في الصين خلال مشاورات حول القضية جرت يوم الخميس الماضي. ودعت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس ببساطة الأعضاء إلى مراجعة تدابيرهم الوطنية لمراقبة الفيروس وتكثيفها مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وفي تلك الأثناء فرضت عدة دول أوروبية قيودا على دخول المسافرين من الصين أو تخطط للقيام بذلك، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن مسؤولي الصحة في حكومات دول الاتحاد الأوروبي سيجرون محادثات يوم الأربعاء بشأن تنسيق استجابة لتصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، وذلك بعدما لم تسفر محادثات أجريت في ديسمبر كانون الثاني عن أي قرار بهذا الشأن.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)