الصين تنتقد خطة أستراليا لشراء ما لا يقل عن ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

لماذا تثير موجة كوفيد في الصين القلق في أنحاء العالم؟

تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.