 الصين تنتقد خطة أستراليا لشراء ما لا يقل عن ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة | DW الأخبار | DW | 14.03.2023

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الصين تنتقد خطة أستراليا لشراء ما لا يقل عن ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

الصين تنتقد خطة أستراليا لشراء ما لا يقل عن ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما اتهمت بكين الدول الثلاث باستمرار السير في طريق خطر وبتجاهل مخاوف المجتمع الدولي.

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