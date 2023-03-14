الصين تنتقد خطة أستراليا لشراء ثلاث غواصات أمريكية وبريطانية

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الصين تنتقد خطة أستراليا لشراء ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما اتهمت بكين الدول الثلاث باستمرار السير في طريق خطر وبتجاهل مخاوف المجتمع الدولي.
يواجه تطبيق "تيك توك" الصيني حذرا كبيرا عبر العالم وحظرت حكومات على مسؤوليها استخدامه، خوفا من استخدام بياناتهم من قبل السلطات الصينية. لكن التطبيق يبحث عن حل مع شريك لإقناع الأوروبيين بأمن البيانات.
ستطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأمريكي.
تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.
يتصدر الغزو الروسي لأوكرانيا نقاشات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في نيودلهي. وتتطلع الدول الغربية إلى التوصل إلى موقف واضح يدين هذا الغزو، وهو أمر فشل فيه وزراء مالية المجموعة قبل أيام بسبب الموقف الصيني.
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