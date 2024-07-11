الصين تنتقد بشدة بيان الناتو حول موقفها من حرب أوكرانيا

أعربت روسيا عن انزعاجها من خطط أمريكا نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في ألمانيا معتبرا ذلك "تهديدا للأمن الدولي". كما انتقدت الصين بشدة ما جاء في البيان الختامي لقمة الناتو في واشنطن بشأن موقف بكين من حرب أوكرانيا.

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس (11 يوليو/ تموز 2024). أن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في ألمانيا، تشكل تهديدا مباشرا للأمن الدولي وتزيد من مخاطر سباق التسلح الصاروخي.

وقال أنتونوف، للصحفيين، "في الأساس، نحن نتحدث عن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا. هذا خطأ فادح من جانب واشنطن. إن مثل هذه الخطوات المزعزعة للاستقرار للغاية تشكل تهديدا مباشرا للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار أنتونوف إلى أن الأمريكيين يزيدون من مخاطر سباق التسلح. وأضاف "أود أن أؤكد أن تسامح روسيا مع الاستفزازات ضد أمن بلادنا ليس بلا حدود، ألا تدرك ألمانيا أن ظهور القدرات الصاروخية الأمريكية الضاربة على الأراضي الألمانية سيؤدي إلى أن تكون هذه المنشآت في مرمى النيران الروسية". وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026، نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة بالفعل في أوروبا.

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نشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا

وتعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز من طراز توماهوكوأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت اعتبارا من عام 2026، وفقا لبيان مشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن أمس الأربعاء.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الردع العسكري من جانب الولايات المتحدة لحماية الدول الأوروبية الشريكة في الحلف. وذكر البيان أنه سيتم أيضا نشر صواريخ دفاع جوي من نوع إس إم6- وأسلحة تفوق سرعة الصوت تم تطويرها حديثا، "والتي لها مدى أطول بكثير من الأنظمة الأرضية الحالية في أوروبا".

يذكر أن صواريخ كروز، مثل نظام الأسلحة الألماني تاوروس، لديها القدرة على الطيران على ارتفاع منخفض داخل عمق الأراضي المعادية وتدمير أهداف مهمة. ويمكن أن تشمل هذه الأهداف مراكز قيادة ومخابئ ومنشآت رادار. ولهذا الغرض، يتم إطلاق صاروخ توماهوك من سفن أو غواصات، بينما يتم إطلاق صاروخ تاوروس من الطائرات.

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الصين تنتقد بشدة بيان الناتو

قال متحدث باسم بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن البيان المقرر صدوره عن قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يستخدم لغة عدائية وإن المحتوى المتعلق بالصين يتضمن استفزازات وأكاذيب.

وجاء في مسودة البيان أن الصين أصبحت عاملا حاسما فيجهود روسيا الحربية في أوكرانياوأن بكين تواصل إثارة التحديات بشكل ممنهج لأوروبا والأمن. وقال المتحدث، وفقا لبيان أصدرته البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "كما نعلم جميعا، فإن الصين ليست هي سبب الأزمة في أوكرانيا".

وأضاف المتحدث ردا على سؤال من أحد الصحفيين أن "بيان قمة الحلف في واشنطن تسيطر عليه عقلية الحرب الباردة ويستخدم لغة عدائية، والمحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والتشهير".

وذكر المتحدث أن "الموقف الأساسي للصين بشأن القضية الأوكرانية هو تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية، وهو الأمر الذي حظي باعتراف وتقدير واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي".

وطرحت بكين ورقة من 12 نقطة قبل أكثر من عام تحدد مبادئ عامة لإنهاء الحرب. وقد قوبلت باستقبال فاتر في ذلك الوقت في كل من روسيا وأوكرانيا. وهاجمت الصينمرارا الانتقادات التي يثيرها الحلف، وتحذر من توسعه في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ع.ج/ ح.ز (د ب أ، رويترز)