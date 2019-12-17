الصين تنتقد المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين

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وجهت الصين انتقادات حادة للمقاطعة الدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة بكين
تثير إزالة تطبيق شهير للقرآن من متجر تطبيقات شركة آبل في الصين جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة للشركة الأمريكية، خصوصاً وأن الحذف جاء "انصياعاً" لأوامر بكين. فهل جاء حذف التطبيق بسبب "نصوص دينية غير قانونية" بالفعل؟
لم تكن الوحدة الألمانية مجرد نقطة نهاية للحرب الباردة، بل كانت أيضاً بداية حقبة من العلاقات الجديدة، بدأت بآمال كبيرة لكنها أدت إلى "سلام بارد". لمحة على العلاقات الدولية بعد مرور ثلاثة عقود على نهاية الحرب الباردة.
بعد شهرين من عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، ظهرت بؤرة جديدة للفيروس في العاصمة الصينية بكين. وفي أمريكا حذر خبراء من أن الوضع قد "يخرج عن السيطرة". أما البرازيل فأصبحت الثانية عالمياً في عدد الوفيات.
في خطوة تصعيدية جديدة، حذفت شركة صينية نجم أرسنال مسعود أوزيل من لعبة كرة قدم إلكترونية لنسخة الهواتف النقالة في البلاد بعد دعمه أقلية الإيغور المسلمة، فيما نأى نجم أرسنال بنفسه حول تصريحات الدولي الألماني السابق.
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