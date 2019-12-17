الصين تنتقد المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين

كورونا يعود إلى الصين وتحذيرات من فقدان السيطرة عليه في أمريكا

بعد شهرين من عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، ظهرت بؤرة جديدة للفيروس في العاصمة الصينية بكين. وفي أمريكا حذر خبراء من أن الوضع قد "يخرج عن السيطرة". أما البرازيل فأصبحت الثانية عالمياً في عدد الوفيات.