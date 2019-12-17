 الصين تنتقد المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين | DW الأخبار | DW | 07.12.2021

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الصين تنتقد المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين

وجهت الصين انتقادات حادة للمقاطعة الدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة بكين

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