الصين تقدم سيارات بدون سائق

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طرحت الصين على الطرق العامة سيارات بدون سائقين وحظرت في نفس الوقت شركة تسلا لأسباب تتعلق بالسلامة على حد قولها. جبهة جديدة في حرب التكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة.
تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".
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