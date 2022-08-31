 الصين تقدم سيارات بدون سائق | صنع في ألمانيا | DW | 31.08.2022

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صنع في ألمانيا

الصين تقدم سيارات بدون سائق

طرحت الصين على الطرق العامة سيارات بدون سائقين وحظرت في نفس الوقت شركة تسلا لأسباب تتعلق بالسلامة على حد قولها. جبهة جديدة في حرب التكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة.

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