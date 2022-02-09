 الصين تقاطع ليتوانيا تجاريًا بسبب تايوان | DW الأخبار | DW | 09.02.2022

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الصين تقاطع ليتوانيا تجاريًا بسبب تايوان

أوقفت الصين علاقاتها التجارية مع دولة البلطيق الصغيرة ليتوانيا بسبب تايوان. ما أثر سلبًا على تصدير واستيراد جميع البضائع في ليتوانيا.

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