الصين تقاطع ليتوانيا تجاريًا بسبب تايوان

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أوقفت الصين علاقاتها التجارية مع دولة البلطيق الصغيرة ليتوانيا بسبب تايوان. ما أثر سلبًا على تصدير واستيراد جميع البضائع في ليتوانيا.
خلال 16 عاماً من عملها كمستشارة لألمانيا، تركت أنغيلا ميركل بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد. ورغم أنها ساهمت في تنامي الدور الألماني في العالم، إلا أنها واجهت تحديات عالمية كبيرة. لمحة عن السياسة الخارجية لميركل.
بعد عزلة دبلوماسية، عاد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بارزون لزيارة السعودية وإبرام صفقات تجارية. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن السعودية أفلتت من العقاب جراء انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
يهدف اجتماع الثلاثاء بين جو بايدن وكبار ساسة الاتحاد الأوروبي لتثبيت العلاقات عبر الأطلسي. الرئيس الأمريكي الجديد يحرص على فتح صفحة جديدة لكن حقيبته لا تخلو من مطالب طالب بها سلفه دونالد ترامب.
خامس مُصدر في العالم بنسبة من السلع في السوق العالمي تصل إلى 3.1%. لكنها اليوم تواجه دعوات واسعة لمقاطعتها. فما هي أكبر منتجات فرنسا؟ وما هي أرقام الصادرات للدول الإسلامية؟ وما تأثير المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي؟
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