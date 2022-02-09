الصين تقاطع ليتوانيا تجاريًا بسبب تايوان

مستشارة الأزمات.. ميركل تضع بصمتها على السياسة الخارجية لألمانيا

خلال 16 عاماً من عملها كمستشارة لألمانيا، تركت أنغيلا ميركل بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد. ورغم أنها ساهمت في تنامي الدور الألماني في العالم، إلا أنها واجهت تحديات عالمية كبيرة. لمحة عن السياسة الخارجية لميركل.