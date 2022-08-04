 الصين تفرض عقوبات على بيلوسي على خلفية زيارة تايوان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2022

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أخبار

الصين تفرض عقوبات على بيلوسي على خلفية زيارة تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن بكين فرضت عقوبات غير محددة على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأفراد مقربين من أسرتها.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

 قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة (الخامس من أغسطس/ آب)  إن بكين قررت فرض عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على ما وصفته بأفعالها "الخبيثة" و "الاستفزازية".

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

مزيد من التفاصيل بعد قليل

رويترز، د ب ا

 

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