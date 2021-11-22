الصين تعيد الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا شمال غرب البلاد

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فرضت السلطات الصينية مزيدا من القيود على الحركة في مقاطعة شنشي شمال غرب البلاد، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا. وتعاني الصين حاليا من أسوأ تفش للفايروس منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
يتميز الاحتفال بعيد الميلاد بطابع خاص في بيت لحم، مهد السيد المسيح، والتي حافظت على الأجواء الاحتفالية في ظل جائحة كورونا، التي كان هناك أمل في نهايتها. لكن متحور أوميكرون بدد هذا الأمل. فكيف هي أجواء الاحتفال هذا العام؟
أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
معلومات كاذبة ومضللة حول كورونا، ومزاعم مغرضة عن فيضانات ألمانيا وأخبار زائفة عن وقوع هجمات لم تقع، لقد تسببت الأخبار الزائفة بمخاوف لدى كثير من الناس في عام 2021. DW تستعرض أكثر هذه الأخبار فجاجة وما الذي يقف خلفها.
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