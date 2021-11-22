 الصين تعيد الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا شمال غرب البلاد | DW الأخبار | DW | 28.12.2021

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الصين تعيد الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا شمال غرب البلاد

فرضت السلطات الصينية مزيدا من القيود على الحركة في مقاطعة شنشي شمال غرب البلاد، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا. وتعاني الصين حاليا من أسوأ تفش للفايروس منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان

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