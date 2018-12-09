الصين تعلن الحرب على "الآيفون" .. والسبب؟

أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية للإلكترونيات حصولها على حكم قضائي من إحدى المحاكم الصينية بحظر استيراد وبيع أغلب موديلات الهاتف الذكي "آيفون" الذي تنتجه شركة "آبل" الأمريكية. جاء الحكم على خلفية نزاع قضائي حول حقوق الملكية الفكرية بين الشركتين.
وذكرت "كوالكوم إنكوربورتيد" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن "آبل تواصل جني الأرباح من ملكيتنا الفكرية في حين ترفض تعويضنا"، مضيفة أن محكمة الشعب للتحكيم في منطقة "فوشو" الصينية أصدرت حكمها لصالحها.
وقد أمرت المحكمة أربعة فروع صينية تابعة لشركة "آبل" بوقف "انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص في الصين" لهواتف من نوع "آيفون 6" و"آيفون إكس". وبحسب "كوالكوم"، تشمل براءتا الاختراع اللتان ذكرهما قرار محكمة فوشو ميزات متعلقة بتعديل وحجم الصور بالإضافة إلى ميزات شاشة اللمس.
وقد تراجعت أسهم "آبل" بأكثر من اثنين في المائة من قيمتها في افتتاح التداول ببورصة "وول ستريت"، بعد صدور البيان الذي نشر الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018). وجاء الحكم القضائي في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية رغم نجاح المحادثات بين رئيسي البلدين في التوصل إلى هدنة في هذه الحرب مطلع الشهر الحالي.
س.إ/ ي.أ (د.ب. أ، أ.ف.ب)
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بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا
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