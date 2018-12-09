 الصين تعلن الحرب على ″الآيفون″ .. والسبب؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 10.12.2018

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علوم وتكنولوجيا

الصين تعلن الحرب على "الآيفون" .. والسبب؟

محكمة صينية تأمر بحظر استيراد عدة موديلات من الهاتف الذكي "آيفون" الذي تنتجه شركة "آبل" الأمريكية. فما خلفية هذا القرار؟

Qualcomm und Apple - IT-Unternehmen l Strafen (picture alliance/Imaginechina/dpa/L. Shengli)

أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية للإلكترونيات حصولها على حكم قضائي من إحدى المحاكم الصينية بحظر استيراد وبيع أغلب موديلات الهاتف الذكي "آيفون" الذي تنتجه شركة "آبل" الأمريكية. جاء الحكم على خلفية نزاع قضائي حول حقوق الملكية الفكرية بين الشركتين.

مختارات

بعد جدل كبير أثارته أحدى خصائص أجهزة أيفون والتي تؤدي إلى ضعف أداء الهاتف، قررت شركة أبل وقف تلك الخاصية وإصدار تحديث جديد بعد رفع دعاوى قضائية ضدها من طرف المستخدمين. (25.01.2018)

وذكرت "كوالكوم إنكوربورتيد" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن "آبل تواصل جني الأرباح من ملكيتنا الفكرية في حين ترفض تعويضنا"، مضيفة أن محكمة الشعب للتحكيم في منطقة "فوشو" الصينية أصدرت حكمها لصالحها.

وقد أمرت المحكمة أربعة فروع صينية تابعة لشركة "آبل" بوقف "انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص في الصين" لهواتف من نوع "آيفون 6" و"آيفون إكس". وبحسب "كوالكوم"، تشمل براءتا الاختراع اللتان ذكرهما قرار محكمة فوشو ميزات متعلقة بتعديل وحجم الصور بالإضافة إلى ميزات شاشة اللمس.

وقد تراجعت أسهم "آبل" بأكثر من اثنين في المائة من قيمتها في افتتاح التداول ببورصة "وول ستريت"، بعد صدور البيان الذي نشر الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018). وجاء الحكم القضائي في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية رغم نجاح المحادثات بين رئيسي البلدين في التوصل إلى هدنة في هذه الحرب مطلع الشهر الحالي.

س.إ/ ي.أ (د.ب. أ، أ.ف.ب)

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


 

مختارات

بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

بات الذكاء الاصطناعي يمثل المستقبل بحد ذاته. ولكن أين هي التكنولوجيا الذكية حولنا؟ وكيف تساعدنا خلال حياتنا اليومية وهل من الممكن ملاحظتها؟ إليكم بعض الأمثلة من عالم التكنولوجيا. (05.12.2018)  

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