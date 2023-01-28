 الصين تعرب عن قلقها بشأن قيود الصادرات الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.04.2023

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الصين تعرب عن قلقها بشأن قيود الصادرات الألمانية

أبدت الصين قلقها عقب إعلان برلين أنها تدرس الحد من تصدير المواد الكيماوية التي تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات وبعض المواد الكيماوية للصين. الخطوة الألمانية تأتي بعد خطوات مشابهة قامت بها دول أوروبية.

موظفة صينية في مصنع لرقائق الكمبيوتر في الصين

ألمانيا تحذو حذو دول أخرى وتفرض قيوداً على مبيعات المعدات التي تستخدم لتصنيع رقائق الكمبيوتر للصين

أعرب وزير التجارة الصيني عن قلقه بشأن قيود الصادرات الألمانية، وذلك خلال اجتماع مع نظيره الألماني، بعد ساعات من إعلان برلين أنها تدرس الحد من تصدير المواد الكيماوية التي تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات.

مختارات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في برلين أمس الخميس مع نائب المستشار الألماني روبرت هابيك الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الوزيرين تباحثا بشأن إقامة بيئة عمل عادلة ومتساوية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة أمس الخميس القول إن ألمانيا تجري محادثات للحد من تصدير بعض المواد الكيماوية للصين.

ويندرج هذا الاقتراح في إطار حزمة إجراءات تناقشها حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس للحد من حصول بكين على السلع والخدمات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت اليابان وهولندا والولايات المتحدة قيوداً على مبيعات المعدات التي تستخدم لتصنيع رقائق الكمبيوتر للصين، مما يقلل من قدرة الشركات الصينية على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصناعة أشباه الموصلات المتقدمة.

وكان هابيك قد صرح في مقابلة الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة لا تضغط على برلين للحد من علاقاتها الاقتصادية مع الصين، ولكن ألمانيا تريد أن تقلل من المخاطر التي تتعرض لها الشركات الألمانية التي تعتمد بشكل كبير على الصين.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)

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