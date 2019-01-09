الصين تعبر عن قلقها البالغ من الاتهامات الأمريكية لشركة هواوي

حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء 29 كانون الثاني/ يناير 2019) على الكف عن "القمع غير المبرر" للشركات الصينية، بما في ذلك هواوي، وطالبتها بإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المسؤولة المالية للشركة مينغ وانتشو.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصين ستحمي بكل حزم المصالح المشروعة للشركات الصينية.

من جانبها، نفت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات الاتهامات الأمريكية ضد الشركة ورئيسها المالي بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. وقالت الشركة في بيان صدر اليوم " الشركة تنفى أنها أو فروعها أو الكيانات التابعة لها قامت بأي من انتهاكات المزعومة للقانون الأمريكي مثلما ما هو مذكور في لائحة الاتهامات، كما أنها ليست على علم بارتكاب المسؤولة المالية مينج وانتشو لأي مخالفات، وتعتقد الشركة أن المحاكم الأمريكية سوف تتوصل في نهاية الأمر لنفس النتيجة في النهاية".

وأضافت هواوي أنها طلبت التواصل مع وزارة العدل الأمريكية لمناقشة التحقيقات عقب أن جرى إلقاء القبض على مينغ في كندا في كانون أول/ ديسمبر الماضي بناء على مذكرة اعتقال أمريكية" ولكن " جرى رفض الطلب بدون تفسير السبب وراء ذلك".

واشتكت وزارة الخارجية الصينية من أنّ واشنطن قد حشدت قوة الدولة الأمريكية للإضرار بشركات صينية، في محاولة لتقييد حريات تعاملات عادلة ومنصفة. وحث بيان صادر عن الوزارة الولايات المتحدة الأمريكية على الكف عن "القمع غير المبرر" للشركات الصينية بما فيها هواوي مؤكداً أن الصين ستدافع عن الحقوق القانونية ومصالح الشركات الصينية دون إبداء مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة أنباء اسوشيتد برس.

م.م/ ح.ز (رويترز ،د ب ا)