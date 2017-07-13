الصين تسمح لأرملة الصيني الحائز على جائزة نوبل بمغادرة البلاد

أكد شقيق ليو شيا، أرملة ليو شياوبو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأصدقاؤها اليوم الثلاثاء أنه قد سمح لها بمغادرة الصين، لتنتهي بذلك إقامتها الجبرية التي استمرت ثمانية أعوام لمجرد أنها كانت زوجة الناشط الحقوقي المتوفي ليو شياوبو. وقال ليو هوي، شقيق ليو، إنها استقلت طائرة تابعة لشركة فين إير الفنلندية في طريقها لأوروبا الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش). وأضاف " شقيقتي استقلت بالفعل طائرة من بكين إلى أوروبا صباح اليوم وبدأت حياتها الجديدة". وتتجه السيدة البالغة من العمر 57 إلى ألمانيا لأغراض العلاج حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتعاني المصورة والفنانة والشاعرة الصينية من اكتئاب كما كشف أصدقاؤها.
وطبقا لما قاله أصدقاؤها، فلن تكون ليو شيا فعلا حرة حتى بعد مغادرتها بلادها، بل أنها ستبقى متحفظا عليها كما لو أنها رهينة، وبهذا الخصوص قال الناشط الحقوقي هو يا أنّ سلطات الأمن الرسمية تريد ان تُسكت ليو شياو تى حتى وهي خارج البلد.
وخضعت يو شيا للإقامة الجبرية والمراقبة المكثفة في الصين منذ أن أحرز زوجها ليو شياوبو جائزة نوبل للسلام ليصبح أول مواطن صيني يفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 2010 . ويأتي رحيلها إلى أوروبا بعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثناء زيارته الرسمية لألمانيا. وأعرب أصدقاء مقربون من ليو شيا عن قلقهم على صحتها العقلية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة ليو شياوبو يوم الجمعة المقبل.
وأكد صديقان آخران لليو لوكالة الأنباء الألمانية أنها غادرت إلى ألمانيا. ويأتي ذلك بعد يوم من لقاء رئيس وزراء الصين لي كيه تشيانج بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين. ودأبت المستشارة ميركل على ابداء الاهتمام بخروق الصين في مجال حقوق الانسان، ويعتقد أنها قد حثت السلطات الصينية على اطلاق سراح ليو إبان زيارتها بكين في أيار/ مايو المنصرم، حيث ألتقت بزوجات مدافعين عن حقوق الانسان كانوا رهن الاعتقال.
ألمانيا سبق أن أعلنت من قبل إنها سوف ترحب بليو شيا، التي أعربت عن رغبتها في مغادرة الصين عقب وفاة زوجها عن عمر يناهز 61 عاما منذ عام. وكانت السفارة الألمانية في بكين قد عرضت في نيسان/ ابريل المنصرم مساعدتها على السفر إلى ألمانيا، لكنّ شيئا لم يتحقق.
م.م/ ه.د ( د ب أ، أ ف ب)
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لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية
حركة معتادة من المستشارة الألمانية
منذ سنوات يلاحظ المرء أحيانا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشكل بابهام وسبابة يديها الاثنين مثلثا. الخبير في علوم السلوكيات أولرش زولمان يرى أن ميركل تحاول من خلال هذه الحركة خلق بعض الهدوء خاصة في المواقف الصعبة.
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لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية
إظهار القليل من العواطف
المستشارة الألمانية لا تظهر الكثير مما يجول في خاطرها أو بداخلها وتحاول أن تخفيها من خلال تقاسيم وجه جامدة بعض الشيء. الخبير في السلوكيات أولريش زولمان يحلل تقاسيم وجه وين جياباو ويقول إن "ابتسامته مصطنعة" ذلك أنه لا يحرك الجزء الأعلى من وجهه. ويرى أن هذه "الابتسامة المصطنعة" تكاد تكون لدى كل السياسيين الصينيين "وكأنهم يؤدون مهمة إجبارية فرضت عليهم"، على ما يقول.
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لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية
ثقة بالنفس وشخصية قوية
تبدو المستشارة الألمانية خلال مشيها إلى جانب رئيس الوزراء الصيني السابق أمام الموكب العسكري، واثقة من نفسها. ويرى زولمان أن لغة جسدها تجعلها تبدو إلى جانب وين جياباو وكأنها الشخصية المهيمنة على الصورة. ويركز زولمان خلال تحليله على التفاصيل الصغيرة، بحيث يرى أن ميركل تمشي أمام جياباو ببعض السنتمترات، ما يجعل مشيتها أكثر ديناميكية وقوة.
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لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية
خجل أمام الصحافييين؟
في افتتاح معرض هانوفر الدولي عام 2012 يبدو رئيس الورزاء الصيني وكأنه "صبي خجول"، بحسب تعبير خبير السلوكيات أولريش زولمان. ويرى أن ذلك يظهر بسحب جياباو كتفيه إلى الوراء وعدم تحريك ذراعية، كما أن نظراته غير موجهة للصحفيين.
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لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية
مخاوف من الثقافة الغربية؟
عندما زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رئيس الوزراء الصيني آنذاك شركة فولكسفاغن لصنع السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية، دعا رئيس مجلس الإدراة جياباو للمس إحدى سيارات فولكس فاغن. وكان الأخير خجولا ومترددا حينها ولم يلمس إلا باب السيارة لفترة قصيرة جدا. هذا الموقف حلله خبير السلوكيات بأن جياباو يبدو وكأنه "يخشى الاقتراب من الثقافة الغربية".
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لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية
بين عدم الثقة بالنفس والقوة في الشخصية
يدرس الباحث في السلوكيات منذ سنوات تصرفات المستشارة الألمانية ويرى أن لغة جسدها أحيانا تظهرها وكأنها "تتعثر أثناء مشيها وغير واثقة من رجليها". وفي الوقت نفسه تظهر ميركل، وخاصة في الفترة الأخيرة، وكأنها كلها حيوية ونشاط.
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لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية
الانضباط الذاتي
غالباً ما يسحب وين جياباو رأسه غلى الأسفل، وكأنه يريد أن يخفيه بين كتفيه. وبما أنه كثيرا ما يفعل ذلك يعتقد الباحث في السلوكيات أولريش زولمان أن ذلك ربما يكون "إشارة على الانضباط الذاتي". ةغالياً ما تشبك ميركل يديها أمامها على شكل مثلث.
الكاتب: يون يان/ ش.ع