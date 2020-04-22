 الصين ترفض مقترح منظمة الصحة التدقيق في مختبراتها حول منشأ كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2021

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الصين ترفض مقترح منظمة الصحة التدقيق في مختبراتها حول منشأ كورونا

رفضت الصين مقترحا لمنظمة الصحة العالمية بشأن التدقيق في أنشطة مختبرات صينية في إطار توسيع التحقيق حول منشأ فيروس كورونا. وترفض بكين بشدة فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

عالمة الفيروسات شي شينغلي في مختبر ووهان

ترفض بكين بشدة فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

قال مسؤول كبير بقطاع الصحة إن الصين رفضت اليوم الخميس (22 يوليو/ تموز 2021) خطة منظمة الصحة العالمية الرامية إلىإجراء مرحلة ثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، والتي تتضمن فرضية أنه ربما يكون قد تسرب من مختبر صيني.

مختارات

أعاد مقال "وول ستريت جورنال" ليوم الأحد الماضي النقاش إلى الواجهة حول منشأ فيروس كورونا المستجّد، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى تكليف أجهزة الاستخبارات بالبحث عن أصل الفيروس، والصين تعرب عن "استياءها من تسييس الأمر".

أعربت 14 دولة عن "قلقها المشترك" حيال تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية حول منشأ كوفيد-19 وحثت الصين على السماح للخبراء "بوصول كامل" إلى كل البيانات، فيما أكد مدير المنظمة عن صعوبات واجهت الخبراء وطالب بتحقيق موسع.

واقترحت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر إجراء مرحلة ثانية من الدراسات حول أصول فيروس كورونا في الصين على أن يشمل ذلك عمليات تدقيق للمختبرات والأسواق في مدينة ووهان، وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية.

وقال تسنغ يي شين نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية للصحفيين "لن نقبل خطة تعقب الأصول تلك لأنها تستخف في بعض النواحي بالمنطق وتتحدى العلم".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيادروس أدهانوم قد قال، في وقت سابق هذا الشهر، إن التحقيقات في أصول جائحة كوفيد-19 في الصين تواجه العراقيل بسبب نقص البيانات الأولية عن بدايات انتشار الفيروس هناك. وكرر المسؤول الصيني موقف بلاده بأن بعض البيانات لا يمكن تقديمها بالكامل بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وأضاف أن الصين تعارض تسييس القضية. ولا يزال منشأ الفيروس محل خلاف بين الخبراء.

وظهرت أولى الحالات المعروفة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويعتقد أن الفيروس انتقل إلى البشر من الحيوانات التي تباع من أجل الطعام في سوق المدينة.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

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