الصين: تراجع أعداد الأطفال رغم إلغاء تحديد النسل

بسبب ارتفاع معدل الشيخوخة.. الصين تسمح بتجاوز سقف طفلين لكل أسرة

خففت بكين القيود الموضوعة على الأسر، وسمحت لها بإنجاب طفل ثالث، بسبب زيادة أعداد المسنين في البلد، الذي كان إلى وقت قريب يعتمد سياسة الطفل الواحد بسبب ارتفاع التعداد السكاني في البلد وتجاوزه كل بلدان العالم.