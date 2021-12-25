الصين: تراجع أعداد الأطفال رغم إلغاء تحديد النسل

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المجتمع الصيني مهدد بالشيخوخة، نتيجة عقود من تطبيق قانون تحديد النسل، لكن حتى إلغاء هذا القانون لم يجلب ارتفاعاً في عدد المواليد. كذلك أصبحت تربية الأطفال مكلفة جداً بالنسبة للعديد من العائلات الصينية. تطور يقلق بكين، ويهدد الاقتصاد.
خففت بكين القيود الموضوعة على الأسر، وسمحت لها بإنجاب طفل ثالث، بسبب زيادة أعداد المسنين في البلد، الذي كان إلى وقت قريب يعتمد سياسة الطفل الواحد بسبب ارتفاع التعداد السكاني في البلد وتجاوزه كل بلدان العالم.
اقترح الرئيس الأمريكي خطة اقتصادية ضخمة في أول خطاب له أمام الكونغرس، مناشدا المشرعين الجمهوريين بالعمل معه بشأن القضايا الخلافية ومواجهة المنافسة
الشديدة من جانب الصين. كما أرسل إشارات إلى من اسماهم "طغاة العالم".
تُركز الأنظار والمدائح على نجاحات مصر الاقتصادية في النمو والإيرادات هذه الأيام، غير أن تجاوز عدد السكان عتبة الـ 100 مليون نسمة يستوجب من المعنيين أكثر من دق نواقيس الخطر بسبب التبعات الكارثية لذلك على هذه النجاحات.
يواصل فيروس كورنا انتشاره بشكل سريع وينعكس ذلك على كل مجالات الحياة، فيما تسابق الحكومات الزمن للسيطرة على الفيروس. DW عربية تتابع عن كثب آخر وأهم التطورات المتعلقة بهذا الوباء العالمي. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)
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