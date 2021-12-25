 الصين: تراجع أعداد الأطفال رغم إلغاء تحديد النسل | العولمة 3000 | DW | 01.01.2022

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العولمة 3000

الصين: تراجع أعداد الأطفال رغم إلغاء تحديد النسل

المجتمع الصيني مهدد بالشيخوخة، نتيجة عقود من تطبيق قانون تحديد النسل، لكن حتى إلغاء هذا القانون لم يجلب ارتفاعاً في عدد المواليد. كذلك أصبحت تربية الأطفال مكلفة جداً بالنسبة للعديد من العائلات الصينية. تطور يقلق بكين، ويهدد الاقتصاد.

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