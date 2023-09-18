الصين تدين وصف بيربوك للرئيس شي جينبينغ بـ"الديكتاتور"

دانت بكين بشدة الإثنين (18 سبتمبر/أيلول 2023) وصف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس شي جينبينغ بـ"الديكتاتور" معتبرة ذلك "استفزازاً سياسياً".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن "هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقاً وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازاً سياسياً فاضحاً".

ووصفت بيربوك الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"، في مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز" في 14 أيلول/سبتمبر خلال زيارتها للولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة في سياق الحدث عن عن الحرب في أوكرانيا "إن ربح بوتين هذه الحرب، فأي إشارة سيوجهها ذلك إلى الديكتاتورين الآخرين في العالم، مثل شي، مثل الرئيس الصيني؟ لذلك لا بد لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الصين "مستاءة بشدة" من هذا الكلام واتخذت "خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية".

والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الشريك التجاري الأول لألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. إلا أن برلين اعتمدت في تموز/يوليو خطة إستراتيجية تهدف إلى خفض اعتمادها على هذه العلاقة وحماية مصالحها الإستراتيجية بصورة أفضل بمواجهة الصين التي "تزداد تشدداً". وحذرت بيربوك لدى عرض هذه الإستراتيجية الجديدة "إننا واقعيون، لكننا لسنا سذّجا".

ودعا حزب الخضر، الذي تنتمي إليه بيربوك، إلى موقف أكثر حزماً حيال الصين من شريكيه في الائتلاف الحاكم في الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس والحزب الليبرالي.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)