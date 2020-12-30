الصين تدافع عن فاعلية لقاحها ورومني ينتقد "بطء" بلاده

قال مسؤول تنفيذي في مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية لوسائل إعلام رسمية إن النتائج الخاصة بفعالية لقاح صيني للوقاية من مرض كوفيد-19 والصادرة من كل من الصين والإمارات حقيقية وسليمة رغم اختلافها.

وكانت الصين قد وافقت يوم الخميس على طرح أول لقاح محلي للوقاية من كوفيد-19 للاستخدام العام، وهو لقاح طورته شركة تابعة لشركة سينوفارم المدعومة من الدولة. وكانت الشركة المنتجة قد قالت إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 79.34 في المئة بناء على تحليل مؤقت للمراحل المتأخرة من التجارب السريرية. وهذه النسبة أقل من تلك التي أعلنتها الإمارات لنفس اللقاح يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي بلغت 86 في المئة.

وقال يانغ شياو مينغ، رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم في تصريحات لجريدة غلوبال تايمز التي تصدرها صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، إن معايير الدول وإجراءاتها في تشخيص المرض تكون بها اختلافات معينة ومن ثم تأتي النتائج النهائية مُختلفة.

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ونقلت غلوبال تايمز عن يانغ قوله في تقرير نُشر يوم الخميس: "لذلك كانت هناك اختلافات بين البيانات الشاملة الواردة من بلدان متعددة وبيانات نسبة الحماية التي سبق وقامت الإمارات والبحرين بتقييمها من قبل"، وأضاف: "لكن هاتين النتيجتين حقيقيتان وسليمتان"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن البيانات.

السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق في مواجهة باراك أوباما عام 2012 ميت رومني

مرشح رئاسي أمريكي سابق: الحكومة فشلت

وفي الولايات المتحدة، انتقد السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق في مواجهة باراك أوباما عام 2012، ميت رومني، البطء في طرح لقاح مضاد لـ "كوفيد 19" في بلاده، وألقى اللوم على الحكومة الاتحادية لـ"فشلها" في مساعدة الولايات في توفير مزيد من جرعات اللقاح.

وأضاف رومني يوم الجمعة في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء أن "خطط التطعيم الشاملة لم يتم تطويرها على المستوى الاتحادي أو يتم إرسالها للولايات كنماذج، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر".

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وقام برنامج التطعيم الأمريكي "أوبيريشن وارب سبيد" بتوزيع ملايين الجرعات على الولايات، لكنه فشل في تلبية التوقعات الخاصة بمدى سرعة تطعيم الأشخاص.

وتم إعطاء نحو 2,3 مليون جرعة، وفقا لبلومبيرغ، وهو ما يقل كثيراً عن هدف إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المتمثل في إعطاء 20 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020.



م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)