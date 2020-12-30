 الصين تدافع عن فاعلية لقاحها ورومني ينتقد ″بطء″ بلاده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الصين تدافع عن فاعلية لقاحها ورومني ينتقد "بطء" بلاده

أكدت الصين على فاعلية اللقاح الذي طورته للوقاية من فيروس كورونا، في ظل اختلاف نسبة فاعليته في الصين عنها في الإمارات، في حين انتقد المرشح الرئاسي السابق والسيناتور الجمهوري ميت رومني "بطء" بلاده في التطعيم ضد كوفيد-19.

الصين وافقت على لقاح سينوفارم للوقاية من كورونا

الصين وافقت على لقاح سينوفارم للوقاية من كورونا

قال مسؤول تنفيذي في مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية لوسائل إعلام رسمية إن النتائج الخاصة بفعالية لقاح صيني للوقاية من مرض كوفيد-19 والصادرة من كل من الصين والإمارات حقيقية وسليمة رغم اختلافها.

مختارات

في خطوة سوف تساهم حتما في تقوية نفوذ الصين في الدول النامية، بيكين تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى توصيل لقاح كوفيد-19 فور تطويره إلى دول العالم الفقيرة.

عادة ما كانت تذهب جلّ أصوات المورمون للمرشحين الجمهوريين، لكن خبراء لاحظوا تغير في المزاج العام لدى هذه الطائفة المحافظة، ما قد يكلف دونالد ترامب بعض الولايات الرئيسية مثل أريزونا ونيفادا.

وكانت الصين قد وافقت يوم الخميس على طرح أول لقاح محلي للوقاية من كوفيد-19 للاستخدام العام، وهو لقاح طورته شركة تابعة لشركة سينوفارم المدعومة من الدولة. وكانت الشركة المنتجة قد قالت إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 79.34 في المئة بناء على تحليل مؤقت للمراحل المتأخرة من التجارب السريرية. وهذه النسبة أقل من تلك التي أعلنتها الإمارات لنفس اللقاح يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي بلغت 86 في المئة.

وقال يانغ شياو مينغ، رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم في تصريحات لجريدة غلوبال تايمز التي تصدرها صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، إن معايير الدول وإجراءاتها في تشخيص المرض تكون بها اختلافات معينة ومن ثم تأتي النتائج النهائية مُختلفة.

اقرأ أيضاً: الصين تنضم لمبادرة دولية لتأمين اللقاح للدول الفقيرة

ونقلت غلوبال تايمز عن يانغ قوله في تقرير نُشر يوم الخميس: "لذلك كانت هناك اختلافات بين البيانات الشاملة الواردة من بلدان متعددة وبيانات نسبة الحماية التي سبق وقامت الإمارات والبحرين بتقييمها من قبل"، وأضاف: "لكن هاتين النتيجتين حقيقيتان وسليمتان"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن البيانات.

السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق في مواجهة باراك أوباما عام 2012 ميت رومني

السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق في مواجهة باراك أوباما عام 2012 ميت رومني

مرشح رئاسي أمريكي سابق: الحكومة فشلت
وفي الولايات المتحدة، انتقد السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق في مواجهة باراك أوباما عام 2012، ميت رومني، البطء في طرح لقاح مضاد لـ "كوفيد 19" في بلاده، وألقى اللوم على الحكومة الاتحادية لـ"فشلها" في مساعدة الولايات في توفير مزيد من جرعات اللقاح.

وأضاف رومني يوم الجمعة في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء أن "خطط التطعيم الشاملة لم يتم تطويرها على المستوى الاتحادي أو يتم إرسالها للولايات كنماذج، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر".

اقرأ أيضاً: الانتخابات الأمريكية.. هل تكون طائفة المورمون بيضة القبان؟

وقام برنامج التطعيم الأمريكي "أوبيريشن وارب سبيد" بتوزيع ملايين الجرعات على الولايات، لكنه فشل في تلبية التوقعات الخاصة بمدى سرعة تطعيم الأشخاص.

وتم إعطاء نحو 2,3 مليون جرعة، وفقا لبلومبيرغ، وهو ما يقل كثيراً عن هدف إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المتمثل في إعطاء 20 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)

  • A street view of Wuhan

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ضغوط على الحكومات لتسريع عملية التطعيم  

مواضيع ذات صلة

Großbritannien Coronavirus Impfstoff Coronaimpfstoff

كورونا.. بريطانيا تجيز لقاحاً جديداً وجدل حول فعالية لقاح صيني 30.12.2020

رخصت بريطانيا استخدام لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد في علاج المصابين بكوفيد-19. هذا فيما قدمت الشركة الصينية المصنّعة للقاح سينوفاك بيوتك بيانات مختلفة عمّا أعلن عنه في الإمارات وتركيا والبرازيل فيما يخص مدى فعالية اللقاح.

Biontech Covid-19 Impfstoff

بعد صدور أول ترخيص بالتداول .. مزايا وعيوب لقاحات كورونا 04.12.2020

لقاحات عدة أعلنت عنها شركات دولية فبشرت بانفراجة في أزمة كورونا. وبعد ترخيص بريطانيا تنتظر شركتا فايزر وموديرنا ترخيص هيئة الدواء الأمريكية للسماح بتداول اللقاحين، في وقت يثير لقاح "أسترازينيكا" جدلا حول نتائج تجاربه.

Coronavirus I Marokko

هل يكون المغرب سباقاً إلى تطعيم مواطنيه ضد كورونا؟ 11.11.2020

فيما تسابق الكثير من الدول الزمن لتأمين حصتها من لقاحات كورونا، أعلن المغرب عن إطلاق حملة تلقيح "مكثفة" في الأسابيع المقبلة. فهل يكون المغرب من أوائل الدول في تطعيم مواطنيه ضد الوباء؟ وما هي التحديات؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  