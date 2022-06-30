 الصين تحتفل بسيادتها على هونغ كونغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الصين تحتفل بسيادتها على هونغ كونغ

بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة السيادة على هونغ كونغ من بريطانيا، حرصت بيكين على إقامة احتفالات لم تخلو من رمزية بحضور أعلى ممثل للدولة، وبريطانيا تتعهد بحثّ الصين على الالتزام بوعودها.

Hong Kong | 25. Jahrestag der Übergabe an China

احتفالات بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة السيادة على هونغ كونغ

في كلمته بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة السيادة على هونغ كونغ من بريطانيا، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إنّه "ما من داعٍ بتاتاً" لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبّق في المستعمرة البريطانية السابقة. ووصف شي هذا النموذج بـ"الجيد" والذي "يجب الإبقاء عليه لفترة طويلة"، مشددا أنّ كلّ ما فعلته الصين منذ الأول من تمّوز/يوليو 1997 حين عادت المدينة إلى سيادتها كان "لما فيه خير هونغ كونغ".

ومبدأ "دولة واحدة ونظامين" هو ثمرة اتفاق تمّ بين لندن وبكين أعادت بموجبه المملكة المتّحدة مستعمرتها إلى الصين التي وافقت بموجبه أن تتمتّع هونغ كونغ على مدى 50 عاماً، أي حتى عام 2047، بدرجة ما من الحكم الذاتي وأن تكون حريّات السكان فيها مكفولة خلال هذه الفترة.

وفي خطابه اعتبر شي أنّ "الديموقراطية الحقيقية" في هونغ كونغ بدأت بعد عودتها إلى حضن الصين. وقال "بعد إعادة توحيدها مع الوطن الأمّ، أصبح سكّان هونغ كونغ أسياد مدينتهم (...) والديمقراطية الحقيقية في هونغ كونغ بدأت حينئذ".

قانون الأمن القومي 

لكنّ المعارضة في هونغ كونغ تقول إنّ قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020 بعد الاحتجاجات الواسعة النطاق التي نظّمتها في 2019 الحركة المطالبة بالديمقراطية والتي ما لبثت أن سحقتها السلطات الموالية لبكين، قضى بشكل تامّ على الحريات الموعودة.

وهذه أول زيارة يقوم بها شي خارج البرّ الرئيسي للصين منذ بدأت جائحة كوفيد-19، كما أنّها زيارته الأولى إلى هونغ كونغ منذ اندلعت في المدينة في 2019 حركة احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديموقراطية. وخلال هذه الزيارة ترأس شي حفل أداء الحاكم الجديد لهونغ كونغ جون لي اليمين الدستورية.

انتقادات بريطانية

من جانبه، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم "التخلي" عن هونغ كونغ، في تصريح أدلى به بهذه المناسبة.

وقال جونسون في تسجيل فيديو نشره على تويتر "لن نتخلى عن هونغ كونغ"، وتابع "قبل 25 عاماً قطعنا للمنطقة وشعبها عهداً ونحن نعتزم الالتزام به وسوف نبذل كل ما بمقدورنا من جهود لكي تحترم الصين التزاماتها بما يعيد إدارة هونغ كونغ إلى شعبها".

 

واعتبر جونسون أن بكين "منذ فترة" لا تتقيّد بالتزاماتها، وقال إن هذا الأمر يشكل "تهديداً لحقوق أبناء هونغ كونغ وحرياتهم ولمتابعة التقدم والازدهار".

 ومنذ أن استعادت بكين زمام الأمور على أثر تظاهرات مؤيدة لتعزيز الديموقراطية شهدتها المدينة في 2019، تؤكد لندن أنها تلقت أكثر من 120 ألف طلب للحصول على إقامة تقدّم بها أبناء المنطقة من حملة جوازات السفر البريطانية المقيمين في الخارج.

وفي بيان أصدرته، ندّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بـ"التآكل المستمر للحقوق المدنية والسياسية" خصوصا منذ فرض قانون الامن القومي في 30 حزيران/يونيو 2020. وقالت تراس "لقد خنقت السلطات المعارضة، وجرّمت المعارضين وطردت كل من كان بإمكانهم مواجهة السلطات بالحقيقة".

ع.ح./و.ب. (أ ف ب)

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    قام رجال الشرطة الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بفكّ حصار نفق احتله ناشطون باستخدام الهراوات. وبالإضافة إلى جرح عدد من المتظاهرين، جرى اعتقال عشرات آخرين.

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    كانت هذه أشد الاشتباكات منذ استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع قبل أسبوعين. ورغم أن الشرطة انسحبت في البداية من النفق المسدود، فإنها تدخلت بعد ذلك.

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    حسب ما أفاد شهود عيان، لجأ رجال الشرطة في مواجهة المتظاهرين إلى ضربهم وغير ذلك من أعمال العنف البشعة. ويظهر مقطع فيديو شخص يدوسه رجال شرطة بالأقدام.

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    يشكل النفق الذي سده المتظاهرون جزءاً من طريق رئيسي في هونغ كونغ. ومرت ساعة كاملة حتى استعادت الشرطة سيطرتها عليه.

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    مرة أخرى، قضى مئات الآلاف من المتظاهرين ليلتهم في إحدى المخيمات الثلاثة المؤقتة المنتشرة في المدينة.

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    سبب هذه الاحتجاجات قرار صيني يسمح بإجراء انتخابات مباشرة في هونغ كونغ وينص في الوقت نفسه على قيام بكين بتعيين المرشحين للانتخابات بنفسها.

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    كان من المقرر أصلاً إجراء محادثات في الأسبوع الماضي بين ممثلي حركة الاحتجاج وحكومة هونغ كونغ للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية. لكن المحادثات ألغيت بشكل مفاجئ...

  • احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    تصر كل من الحكومة المركزية في بكين وحكومة هونغ كونغ على موقفهما، إذ ما تزالان غير مستعدتين لتقديم أية تنازلات لحركة الاحتجاج الديمقراطي. الكاتب: إيستر فيلدن/ أخيم زيغيلو