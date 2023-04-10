الصين تحاكي "ضرب طوق" على تايوان وواشنطن تنشر مدمرة

تجري الصين تدريبات عسكرية تحاول فيها محاكاة "ضرب طوق" حول تايوان الاثنين (العاشر من نيسان/ أبريل 2023)، على ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني.

وذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية الصينية أن عشرات الطائرات نُشرت لفرض "حصار جوي" على الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وأكدت بكين أن طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان موضحة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة. ووفقا لمحطة "سي سي تي في" فإن"أسرابا عدة من المقاتلات من طراز اتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة.نفذت موجات عديدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان".

"ميليوس" في بحر الصين الجنوبي

على صعيد متصل أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت الاثنين في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار" مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي. وعلى بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.

وجاءت المناورات إثر لقاء جمع الأسبوع الماضي في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. وتثير هذه المناورات تنديد تايبيه ودعوات إلى التهدئة من جانب واشنطن التي قالت إنها "تراقب تصرفات بكين عن كثب".

في المقابل نددت الصين "بتوغل" مدمرة أمريكية في قطاع في بحر الصين الجنوبي. وقال تيان جونلي الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني في بيان إن "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية" مضيفا أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".

ا.ف/ ع.غ (أ.ف.ب، رويترز)