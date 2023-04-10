الصين تحاكي "ضرب طوق" على تايوان وواشنطن تنشر مدمرة

تجري الصين تدريبات عسكرية تحاول فيها محاكاة "ضرب طوق" حول تايوان الاثنين (العاشر من نيسان/ أبريل 2023)، على ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني.
وذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية الصينية أن عشرات الطائرات نُشرت لفرض "حصار جوي" على الجزيرة التي تطالب بها بكين.
وأكدت بكين أن طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان موضحة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة. ووفقا لمحطة "سي سي تي في" فإن"أسرابا عدة من المقاتلات من طراز اتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة.نفذت موجات عديدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان".
"ميليوس" في بحر الصين الجنوبي
على صعيد متصل أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت الاثنين في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.
وقالت البحرية الأمريكية في بيان "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار" مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي. وعلى بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.
وجاءت المناورات إثر لقاء جمع الأسبوع الماضي في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. وتثير هذه المناورات تنديد تايبيه ودعوات إلى التهدئة من جانب واشنطن التي قالت إنها "تراقب تصرفات بكين عن كثب".
في المقابل نددت الصين "بتوغل" مدمرة أمريكية في قطاع في بحر الصين الجنوبي. وقال تيان جونلي الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني في بيان إن "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية" مضيفا أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".
ا.ف/ ع.غ (أ.ف.ب، رويترز)
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
حرب جديدة في أوروبا
الحرب الروسية على أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي في هذا العام: في الـ 24 من فبراير/شباط الثاني توغلت وحدات بوتين في البلد الجار، وشهد النزاع تصعيدا مستمرا، فباتت أوروبا تعيش حربا جديدة. وحتى ديسمبر كلفت الحرب حسب معطيات الأمم المتحدة 6755 ضحية على الأقل في صفوف السكان الأوكرانيين. ونحو ثمانية ملايين أوكرانية وأوكراني فروا من البلاد.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
معاناة وضحايا الحرب
يتم حمل امرأة حامل مصابة من وسط دمار مستشفى ماريوبول. وتوفيت المرأة وجنينها، والهجوم الروسي على العيادة يعد جريمة حرب. وحتى ضاحية بوتشا المتاخمة للعاصمة كييف نالت شهرة حزينة: فحسب المعطيات الأوكرانية تم العثور هناك بعد انسحاب الروس على أكثر من 400 جثة، جميعهم تقريبا كانوا مدنيين. وتنفي روسيا هذه المجزرة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
انتفاضة ضد نظام الملالي
المرأة، الحياة، الحرية: تحت هذا الشعار يكافح الناس في إيران ضد نظام الملالي العنيف. وشرارة الاحتجاجات جاءت بعد وفاة جينا مهسا أميني التي لفظت أنفاسها الأخيرة في سبتمبر خلال احتجازها من قبل "يد شرطة الأخلاق". وخلال مراسيم دفن أميني نزعت العديد من النساء حجابهن، ما شكل انطلاقة لثورة عارمة في البلاد. وبمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها زار الآلاف قبر أميني كما يظهر في الصورة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
قانون الإجهاض وتراجع حقوق المرأة
في نهاية يونيو ألغت المحكمة العليا قانون الإجهاض في الولايات المتحدة وفي العديد من الولايات باتت عمليات الإجهاض محظورة. واحتجاجات شعبية تبعت هذا الحكم، وهنا تتظاهر نساء أمام مبنى المحكمة العليا. "النساء يتمتعن اليوم بحقوق أقل من أمهاتهن"، كما انتقدت الديمقراطية نانسي بيلوسي.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
صفعة العام
فضيحة أثناء تسليم جائزة الأوسكار: الممثل ويل سميث يصفع الفكاهي كريس روك فوق المنصة بعدما صدرت عن هذا الأخير نكتة حول زوجة سميث التي فقدت شعرها بسبب مرض نادر يؤدي إلى سقوط الشعر. واعتذر سميث بعدها على الصفعة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
فيضانات مدمرة
في بداية العام عانت الهند وباكستان من موجة حر لا مثيل لها وصلت إلى 50 درجة تقريبا. وفي أغسطس عمت الفيضانات المدمرة المنطقة، وكان الوضع متأزما بشكل ملفت في باكستان حيث غمرت المياه ربع مساحة البلاد. والسبب في ذلك هو أيضا تغير المناخ الذي يتسبب فيه أيضا البشر.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
أوروبا وسط لهيب النيران
في أوروبا تسببت الحرارة المفرطة والجفاف في حرائق كبيرة للغابات كما هو الشأن هنا في جنوب غرب فرنسا. والصيف كان حارا بشكل لم يسبق له مثيل منذ بدء رصد الطقس، ما تسبب في عشرات الآلاف من ضحايا الحر. والأنهار الكبيرة مثل الراين جفت في بعض المناطق.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
تحركات نشطاء من أجل البيئة
النضال عوض اليأس: منذ الصيف تحتل منظمات مدافعة عن البيئة مثل "الجيل الخير"، و "تمرد ضد الانقراض" صدارة عناوين الصحافة بأنشطتها. إنهم يتظاهرون ويصبون عصير الطماطم على تحف فنية داخل المتاحف. ويكبلون أنفسهم في الشوارع أو المطارات لوقف حركة السير ـ كما هو الحال هنا في مطار أمستردام في بداية نوفمبر.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
تليسكوب جيمس
تليسكوب جيمس بإمكانه الكشف عن الماضي قبيل الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة ومشاهدة تكوين المجرات: في يوليو انطلق تليسكوب جيمس لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة. وأرسل صورا استثنائية تبعث آمالا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة. وعنونت وكالة ناسا هذه الصورة باسم Cosmic Cliffs
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
وفاة الملكة ونهاية حقبة
في الـ 8 من سبتمب/أيلول توفيت الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال في أسكوتلندا. وجلست اليزابيث سبعة عقود على العرش البريطاني. واحتفلت بالذكرى السبعين في فبراير 2022. وسجلت وفاة الملكة موجة من الحزن في العالم، وهنا يتم إضاءة الأوبرا في سيدني بصورة للملكة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
منظر جميل ولكن..
تسطع الشمس على ملعب لوسيل في الدوحة، لكن المنظر الجميل قد يخدع. كم هو عدد العمال الأجانب الذين فقدوا حياتهم أثناء تشييد ملاعب كرة القدم؟ والجدل حول بطولة العالم هذه في قطر لم يسجل له مثيل من قبل: وفي الدولة الخليجية لا توجد انتخابات حرة ولا وسائل إعلام مستقلة والمثليون يضطهدون وحقوق المرأة مقيدة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
أفغانستان: تدهور الوضع الإنساني وانتهاك حقوق النساء
منذ انتزاع طالبان للسلطة في أغسطس 2021 تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل ملفت: فأكثر من نصف عدد السكان لا يقدرون على توفير حاجياتهم الغذائية، مثل هذه المرأة التي تتسول مع طفلها وسط الثلوج. وتعاني النساء والفتيات بشكل خاص بحيث أنهن يخضعن للتمييز ولا يحق لهن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
الصين وشبح كورونا
جائحة كورونا حبست أنفاس العالم أيضا في 2022، وفي الكثير من البلدان تم تخفيف الإجراءات الوقائية لكن ليس في الصين، حيث تواصلت معاناة السكان بسبب استراتيجية بكين "صفر كوفيد": وتم إغلاق مجمعات سكنية بالكامل ومصابون تم إدخالهم في معسكرات. وبعد احتجاجات شعبية خففت الحكومة في سبتمبر من وطأة تلك الإجراءات.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
قفزة في سكان الأرض
في منتصف نوفمبر تجاوز عدد سكان الأرض عتبة الثمانية مليار نسمة. والجزء الأكبر من سكان العالم موجود في آسيا. ونمو السكان في العالم يتباطئ، فالنساء ينجبن أطفالا أقل كما أن متوسط العمر انخفض بسبب جائحة كورونا.