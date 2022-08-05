 الصين تجري مناورات تشمل تدريبا على "تطويق كامل" لتايوان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.04.2023

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الصين تجري مناورات تشمل تدريبا على "تطويق كامل" لتايوان

قالت وسائل إعلام صينية إن الجيش الصيني سيجري تدريبات في مضيق تايوان تشمل "تطويق كامل" لجزيرة تايوان. وكانت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة قد أثارت غضباً صينياً شديداً ووعدت بكين باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

سفينة حربية صينية خلال مناورة عسكرية بالقرب من جزر ماتسو التي تسيطر عليها تايوان (8/4م2023)

وصف الجيش الصيني المناورات بأنها "تحذير جدي" للانفصاليين التايوانيين بسبب "تواطؤهم مع قوى خارجية".

تجري الصين اعتبارا من اليوم السبت (8 أبريل/نيسان 2023) ولمدة ثلاثة أيام تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، بعدما أثارت رئيسة تايوان تساي إنغ وين غضب بكين بزيارة الولايات المتحدة.

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وأوردت شبكة "سي سي تي في" أن "التدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام (...) لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل" لتايوان.  

ويبلغ عرض أضيق جزء من مضيق تايوان بين الساحل الصيني والجزيرة نحو 130 كيلومتراً. 

وقالت السلطات البحرية في فوجيان (شرق) إن مناورات بالذخيرة الحية ستجرى الإثنين في مضيق تايوان بالقرب من ساحل هذه المقاطعة التي تقع مقابل الجزيرة، فيما أوضحت الشبكة التلفزيونية أن التدريبات تجري بمشاركة مدمرات وزوارق سريعة قاذفة للصواريخ ومقاتلات وطائرات تموين وأجهزة تشويش.

وبحسب وكالة رويترز، فقد بدأت المناورات العسكرية قرب قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين. وذكر مصدر أمني في تايوان أن المناورات الصينية تشمل محاكاة لهجمات جوية على السفن والحرب الإلكترونية وكذلك تدريبات مضادة للغواصات.

تحذير صيني

وبدأ الجيش الصيني تدريباته في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الأربعاء. ووعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" رداً على ذلك.

وأكد المتحدث باسم الجيش الصيني شي ييي في بيان أن هذه المناورات هي "تحذير جدي من التواطؤ بين القوى الانفصالية التي تسعى إلى +استقلال تايوان+ والقوى الخارجية وأنشطتها الاستفزازية".

رئيسة تايوان تساي إينغ وين (7/4/2023)

أثارت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة غضباً صينياً شديداً

وأعلنت الحكومة الصينية أمس الجمعة عقوبات ضد منظمتين أمريكيتين استضافتا رئيسة تايوان خلال الزيارة. 

وتستهدف الإجراءات، التي أعلنتها وزارة الخارجية في بكين، "مكتبة رونالد ريغان" الرئاسية، خارج لوس انجليس، حيث التقت تساي برئيس مجلس النواب، مكارثي. كما فرضت الصين عقوبات أيضاً على "معهد هدسون" البحثي، الذي كرم رئيسة تايوان بجائزة القيادة، حسب البيان.

إدانة تايوانية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن ثماني سفن حربية و42 طائرة مقاتلة صينية رُصدت حول الجزيرة السبت مع إعلان الصين عن التدريبات العسكرية. وقالت الوزارة على موقع تويتر "29 طائرة من الطائرات التي تم رصدها عبرت خط المنتصف الشمالي والأوسط والجنوبي لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية الخاصة بنا محاولة الضغط علينا". 
 

وعبرت الوزارة التايوانية عن "إدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال غير العقلانية"، مؤكدة أنها "ستدافع عن أمنها الوطني بجاهزية قتالية صلبة".

وقالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين إن الجزيرة تواجه "توسعاً استبدادياً مستمراً". وأضافت: "واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة"، مؤكدة أن تايوان "ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديموقراطية".

وتعتبر  الصين جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر. 

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز)

 

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