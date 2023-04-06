الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين ويدعو لـ"قطب ثالث"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة"، مشددًا على ضرورة ألّاأوروبا تكون "تابعة" لأمريكا أو للصين، ومؤكدا على أن "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا".