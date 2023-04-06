الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

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الجيش الصيني يجري محاكاة لضرف أهداف في تايوان في ثاني أيام تدريباته حول الجزيرة.
قالت وسائل إعلام صينية إن الجيش الصيني سيجري تدريبات في مضيق تايوان تشمل "تطويق كامل" لجزيرة تايوان. وكانت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة قد أثارت غضباً صينياً شديداً ووعدت بكين باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".
اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على ضرورة بدء محادثات السلام في أوكرانيا، وإعادة التوازن في علاقاتهما التجارية. لكن المحللين مازالوا حذرين تجاه مواقف الصين.
تكتسي زيارة ماكرون وفون دير لاين لبكين أهمية خاصة، إذ تتم فيما التوترات بشأن تايوان في أوجها بعد لقاء جرى بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين، ووعدت بكين الخميس برد "حازم."
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة"، مشددًا على ضرورة ألّاأوروبا تكون "تابعة" لأمريكا أو للصين، ومؤكدا على أن "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا".
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