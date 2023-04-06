 الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان | DW الأخبار | DW | 09.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

الجيش الصيني يجري محاكاة لضرف أهداف في تايوان في ثاني أيام تدريباته حول الجزيرة.

المزيد من المركز الإعلامي

وفد من الكونغرس الأمريكي يلتقي برئيسة تايوان في أمريكا، أثناء رحلة عودتها من جولة في أمريكا الوسطى. الصين تدين الاجتماع.

رئيسة تايوان تلتقي وفدا من الكونغرس في أمريكا والصين تحتج بشدة 06.04.2023

11.03.2023**China's President Xi Jinping speaks with other leaders during the fourth plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on March 11, 2023. (Photo by GREG BAKER / POOL / AFP) (Photo by GREG BAKER/POOL/AFP via Getty Images)

البرلمان الصيني يختتم أعماله بجملة تغييرات هيكلية 13.03.2023

13.03.2023 *** An outdoor screen shows a live news coverage of China’s President Xi Jinping delivering a speech during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People, along a street in Beijing on March 13, 2023. (Photo by JADE GAO / AFP)

البرلمان الصيني يختتم أعماله بجملة تغييرات هيكلية 13.03.2023

بكين تهدد واشنطن.. حدة التوتر وحدود التصعيد؟

بكين تهدد واشنطن.. حدة التوتر وحدود التصعيد؟ 07.03.2023

المزيد DW الأخبار

احتدام القتال في باخموت والروس يقتربون من السيطرة على المدينة.

القوات الروسية تتقدم في باخموت وأوكرانيا تقول إن الوضع صعب 08.04.2023

تعزيزات أمنية في إسرائيل في أعقاب هجومين في الضفة وتل أبيب

تعزيزات أمنية في إسرائيل في أعقاب هجومين في الضفة وتل أبيب 08.04.2023

A Chinese warship fires towards the shore during a military drill near Fuzhou, Fujian Province, near the Taiwan-controlled Matsu Islands that are close to the Chinese coast, China, April 8, 2023. REUTERS/Thomas Peter

زيارة زعيمة تايوان للولايات المتحدة أثارت توترات مع بكين 08.04.2023

في هذا الطريق اليمني الخطير، الذي لا يتوفر على أبسط الخدمات، يقوم شباب يمني بتنظيم وجبات إفطار مجانية.

في أخطر طريق في اليمن... مواطنون ينظمون وجبات إفطار للصائمين. 07.04.2023

اقرأ أيضا

A Chinese warship sails during a military drill near Fuzhou, Fujian Province, near the Taiwan-controlled Matsu Islands that are close to the Chinese coast, China, April 8, 2023. REUTERS/Thomas Peter

الصين تجري مناورات تشمل تدريبا على "تطويق كامل" لتايوان 08.04.2023

قالت وسائل إعلام صينية إن الجيش الصيني سيجري تدريبات في مضيق تايوان تشمل "تطويق كامل" لجزيرة تايوان. وكانت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة قد أثارت غضباً صينياً شديداً ووعدت بكين باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

China's President Xi Jinping, center, his French counterpart Emmanuel Macron, left, and European Commission President Ursula von der Leyen meet in Beijing Thursday, April 6, 2023. (Ludovic Marin/Pool Photo via AP)

هل يستطيع ماكرون وفون دير لاين تهدئة العلاقات بين أوروبا والصين؟ 07.04.2023

اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على ضرورة بدء محادثات السلام في أوكرانيا، وإعادة التوازن في علاقاتهما التجارية. لكن المحللين مازالوا حذرين تجاه مواقف الصين.

06.04.2023 Chinese President Xi Jinping, left, and France's President Emmanuel Macron review troops during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China, Thursday, April 6, 2023. (AP Photo/Thibault Camus)

ماكرون وفون دير لاين يلتقيان شي لإيصال صوت أوروبا بشأن أوكرانيا 06.04.2023

تكتسي زيارة ماكرون وفون دير لاين لبكين أهمية خاصة، إذ تتم فيما التوترات بشأن تايوان في أوجها بعد لقاء جرى بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين، ووعدت بكين الخميس برد "حازم."

French President Emmanuel Macron (L) shakes hands with Chinese President Xi Jinping prior to their meeting in Nusa Dua, on the Indonesian resort island of Bali on November 15, 2022 on the sidelines of the G20 Summit. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images)

ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين ويدعو لـ"قطب ثالث" 09.04.2023

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة"، مشددًا على ضرورة ألّاأوروبا تكون "تابعة" لأمريكا أو للصين، ومؤكدا على أن "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا".