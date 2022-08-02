الصين تتوعد بالرد "بأعمال عسكرية" على زيارة بيلوسي إلى تايوان

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأميركي، في بيان بعيد وصول طائرتها إلى تايوان إن "زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام أميركا الثابت بدعم الديموقراطية النابضة في تايوان".

وأكدت بيلوسي وهي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان منذ 25 عاما، إنزيارتها لا تتعارض "بأي شكل" مع السياسات الأميركية التي تعترف بـ"صين واحدة" ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

غير أنها قالت إن "تضامن الولايات المتحدة مع 23 مليون شخص في تايوان هو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، بينما يواجه العالم خيارا بين الاستبداد والديموقراطية". وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تزال تعارض الجهود الأحادية لتغيير الوضع القائم" في إشارة إلى ضغوط بكين على تايوان للانضمام مجددا إلى البر الرئيسي.

وهبطت طائرة بيلوسي التابعة للسلاح الجوى الأميركي من طراز "بوينغ سي40-سي" بمطار سونغشان في تايبيه في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، ما يمثل بداية ثالث محطة- وأكثرها إثارة للجدل- فى إطار جولتها في آسيا التي تتضمن خمس دول.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي انتقادات بكين الحادة للزيارة قائلا إنها ليس الزيارة الأولى لمشرّع أميركي إلى تايوان.

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان قضية تايوان في محادثة هاتفية مطولة

غضب وتنديد صيني بالزيارة

وقال كيربي لشبكة "سي.إن.إن" بعيد وصول بيلوسي إلى تايبيه "لا يوجد انتهاك لأي قضايا تتعلق بالسيادة هنا". وأضاف "لا يوجد سبب يدعو لتفجر الأمر في صراع. لا يوجد تغيير في سياساتنا. إنها (الزيارة) تتفق تماما مع ذلك".

وقلل كيربي من شأن التقارير عن عبور طائرات مقاتلة صينية مضيق تايوان باتجاه الجزيرة قبل وقت قصير من هبوط طائرة بيلوسي. وقال إن "الولايات المتحدة لن تخيفها التهديدات". وأضاف "لدينا التزامات أمنية جادة في المنطقة... نأخذ تلك الالتزامات على محمل الجدّ"، مشيرا إلى أن واشنطن ستضمن أن تكون زيارة بيلوسي "آمنة".

من جانبها توعدت الصين اليوم الثلاثاء بشن "أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بياناستنكر فيه الزيارة إن "جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات +استقلال تايوان+ الانفصالية".

في حين أعلنت تايبيه أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان تظهر دعما "راسخا" من واشنطن، وقالت وزارة الخارجية "نعتقد أن زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي ... ستعزز العلاقات الوثيقة والودية بين تايوان والولايات المتحدة، وتعمق أكثر التعاون الدولي بين الجانبين في كافة المجالات".

ع.ج/ هـ د (أ ف ب، د ب أ)