 الصين تبتعد عن سياسة ″صفر-كوفيد″ | DW الأخبار | DW | 11.12.2022

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الصين تبتعد عن سياسة "صفر-كوفيد"

السكان في الصين حذرون بشأن حرياتهم الجديدة التي حصلوا عليها بعد تخفيف الإجراءات الصارمة ضد كوفيد-19. بالنسبة للشركات، فيبدو أن العودة إلى ما قبل الوباء أمر بعيد المنال.

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Women sit holding pictures of victims and posters with writing reading We have a funeral. Our hearts bleed. Urumqi (capital of China's Xinjiang region) is burning, Meryenisa Ismail. Age: 73, inside a concentration camp. Reason: Possessing religious knowledge. (unreadable): unknown, during a protest against China's brutal crackdown on ethnic group Uyghurs, in front of the Chinese consulate in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 30, 2022. In September the U.N. accused China of serious human rights violations that may amount to “crimes against humanity” in a long-delayed report examining a crackdown on Uyghurs and other mostly Muslim ethnic groups. (AP Photo/Khalil Hamra)

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GUANGZHOU,CHINA - NOVEMBER 30: People line up for nucleic acid testing at a temporary COVID-19 testing site on November 30,2022 in Guangzhou,Guangdong province of China. In many places in Guangzhou, the control of temporary control areas has been lifted, prevention and control measures have been optimized, and large-scale nucleic acid testing has been reduced. Stringer / Anadolu Agency

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This frame grab from eyewitness video footage made available via AFPTV on November 27, 2022 shows demonstrators shouting slogans as police hold their positions, in Shanghai. - Angry crowds took to the streets in Shanghai in the early hours of November 27 and videos on social media showed protests in other cities across China, as public opposition to the government's hardline zero-Covid policy mounts. (Photo by AFPTV / AFP)

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