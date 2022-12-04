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الصين تبتعد عن سياسة "صفر-كوفيد"

السكان في الصين حذرون بشأن حرياتهم الجديدة التي حصلوا عليها بعد تخفيف الإجراءات الصارمة ضد كوفيد-19. بالنسبة للشركات، فيبدو أن العودة إلى ما قبل الوباء أمر بعيد المنال.