الصين تبتعد عن سياسة "صفر-كوفيد"

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السكان في الصين حذرون بشأن حرياتهم الجديدة التي حصلوا عليها بعد تخفيف الإجراءات الصارمة ضد كوفيد-19. بالنسبة للشركات، فيبدو أن العودة إلى ما قبل الوباء أمر بعيد المنال.
أعلنت الصين عن خطوات وإجراءات بهدف تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتعكس وتيرة التخفيف هذه تراجعا عن الاستراتيجية الأصلية بعد تصاعد الضغط على الرئيس الصيني شي جين بينج لوضع مسار للخروج من الأزمة.
ألمح الرئيس الصيني بأن بلاده يمكن أن تتبع سياسة أقل تشددا في مواجهة كوفيد بعدما أثار حريق اندلع في مبنى سكني في شينجيانغ احتجاجات واسعة نادرة. فهل ساهمت استراتيجية "صفر كوفيد" الصينية في ارتفاع حصيلة الضحايا؟ DW تتحقق.
الصين تبدأ بتخفيف القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد، في ظل احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات. ولكن منظمة الصحة العالمية تطالب بيكن بمزيد من تخفيف الإجراءات.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
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