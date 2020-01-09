الصين.. الصحة العالمية قلقة من تفشي الفيروس التاجي الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين (13 كانون الثاني/يناير 2020) أنها سوف تواصل التشاور مع خبراء طوارئ الصحة التابعين لها بعد ورود تقارير تفيد بأن تايلاند شهدت أولى حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد من نوع كورونا الموجود في الصين. وقالت المنظمة في بيان في جنيف أن مسافراً من مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين نقل إلى المستشفى في تايلاند الأربعاء الماضي، مضيفة أن المريض يتماثل للشفاء.
وقالت المنظمة الأممية: "من الضروري استمرار التحقيقات في الصين للتعرف على مصدر هذا التفشي للفيروس وأي حيوانات تتكاثر فيها العدوى أو الناقل الوسيط للعدوى".
وحتى الآن توفى شخص وأصيب عشرات آخرون بوعكات صحية وسط تفش للفيروس الجديد في ووهان، ما يثير المخاوف حيث يستعد مئات الملايين من الأشخاص للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأغلب هؤلاء الذين يحملون المرض هم عاملون أو رواد لسوق لبيع السمك والحيوانات البرية في ووهان. ويمكن للفيروس التاجي أن يصيب الحيوانات والأشخاص، مسبباً بعض الأمراض التي تتراوح من البرد الشائع إلى أمراض تشبه الالتهاب الرئوي الحادي مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وقالت منظمة الصحة العالمية إن رئيسها، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، سوف يتشاور مع أعضاء لجنة الطوارئ في ضوء الحالة التايلاندية ويمكن أن يعقد اجتماعاً رسمياً قريباً.
ويمكن للجان الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن تصدر توصيات خاصة بالسياسات في ظل الأزمة الصحية، ويمكن أن تعلن "طارئة صحية عامة ذات اهتمام دولي" من أجل تعزيز اليقظة والتحرك في العالم.
خ.س/ز.أ.ب (د ب أ)
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الكاتب: سميح عامري