الصين: الحقيقة وراء حريق أورومتشي بالصين

مأساة حريق شينجيانغ.. هل السبب استراتيجية "صفر كوفيد"؟

ألمح الرئيس الصيني بأن بلاده يمكن أن تتبع سياسة أقل تشددا في مواجهة كوفيد بعدما أثار حريق اندلع في مبنى سكني في شينجيانغ احتجاجات واسعة نادرة. فهل ساهمت استراتيجية "صفر كوفيد" الصينية في ارتفاع حصيلة الضحايا؟ DW تتحقق.