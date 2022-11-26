 الصين: الحقيقة وراء حريق أورومتشي بالصين | مراسلون حول العالم | DW | 18.12.2022

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مراسلون حول العالم

الصين: الحقيقة وراء حريق أورومتشي بالصين

الاضطرابات التي شهدتها الصين واستمرت لأسابيع، جاءت بعد اندلاع حريق في مبنى سكني أودى بحياة عشرة أشخاص في مقاطعة شينجيانغ. فريق دي دبليو الاستقصائي حقق في ظروف الحريق الغامضة.

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This frame grab from eyewitness video footage made available via AFPTV on November 27, 2022 shows demonstrators shouting slogans as police hold their positions, in Shanghai. - Angry crowds took to the streets in Shanghai in the early hours of November 27 and videos on social media showed protests in other cities across China, as public opposition to the government's hardline zero-Covid policy mounts. (Photo by AFPTV / AFP)

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GUANGZHOU,CHINA - NOVEMBER 30: People line up for nucleic acid testing at a temporary COVID-19 testing site on November 30,2022 in Guangzhou,Guangdong province of China. In many places in Guangzhou, the control of temporary control areas has been lifted, prevention and control measures have been optimized, and large-scale nucleic acid testing has been reduced. Stringer / Anadolu Agency

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A woman shows her health check QR code as residents line up to get their routine COVID-19 throat swabs at a coronavirus testing site although authorities start easing some of the anti-virus controls in Beijing, Wednesday, Dec. 7, 2022. China has announced new measures rolling back COVID-19 restrictions, including limiting lockdowns and testing requirements. (AP Photo/Andy Wong)

بعد تصاعد الضغوط..الصين تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا 07.12.2022

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