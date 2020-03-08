 الصين – ارتفاع عدد ضحايا انهيار فندق استخدم كمحجر صحي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.03.2020

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الصين – ارتفاع عدد ضحايا انهيار فندق استخدم كمحجر صحي

لقي عشرة أشخاص مصرعهم في انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو حسب وزارة الطوارئ الصينية، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى كان يستخدم كمحجر صحي لأشخاص تحت الملاحظة خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

عمال اغاثة يخلون المحاصرين تحت انقاض فندق انهار في مدينة تشيوانتشو وكان يستخدم كمحجر صحي للمصابينبفيروس كورونا

لقي ستة أشخاص مصرعهم في انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو حسب وزارة الطوارئ الصينية

 قالت السلطات الصينية اليوم الأحد (الثامن من مارس/ آذار) إن عشرة أشخاص قُتلوا ولا يزال 23 محاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار فندق كان يستخدم كمحجر صحي لأشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. 

ويُعتقد أن أكثر من 70 شخصا حوصروا في المبنى المؤلف من سبعة طوابق عندما انهار مساء أمس السبت.
وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن ستة جثت تمّ انتشالها بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت بكين اليوم الأحد، من موقع الكارثة وفقا لما ذكرته الوزارة.

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وأضافت الوزارة على موقعها أن 36 جريحا تمّ نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، بينما حالة واحدة لم تكن بحاجة إلى ذلك. 

ويُعتقد أن أكثر من 70 شخصا حوصروا في المبنى المؤلف من سبعة طوابق عند انهياره، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين.
ولم تحدد السلطات سبباً وراء انهيار الفندق، لكن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ذكرت أن الشرطة استدعت مالك الفندق، وأن تجديدات كانت جارية في الطابق الأول من المبنى عندما انهار. 

واستخدم الفندق الذي افتتح قبل عامين لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بفيروس كرونا المستجد، بحسب صحيفة "الشعب اليومية". وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ بسترات برتقالية اللون يتسلقون فوق أكوام من الأنقاض. وتقع مدينة تشوانتشو، التي يبلغ تعداد سكانها ثمانية ملايين نسمة، في مقاطعة فوجيان على الجانب الرئيسي من مضيق تايوان.

ويتزامن الحادث مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي تدريجيا في عدد من المدن الصينية المفروضة منذ أكثر من شهر. وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية، انخفض عدد حالات الإصابة بمقدار النصف تقريبا أمس السبت مقارنة باليوم السابق. وقد سجلت 44 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة.
 

م.م/ و.ب (رويترز، دب ا، ا ف ب)

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