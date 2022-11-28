الصين .. إجراءات أمنية مشددة وتراجع في حدة الااحتجاجات

عالم شي جين بينغ

يريد الرئيس شي جين بينغ تحويل جمهورية الصين الشعبية إلى قوة عالمية رائدة في المستقبل. لم يحدث من قبل أن حققت الصين مثل هذا النجاح. ولم تؤثر الصين بالتوازن السياسي العالمي كما يحدث حاليا.