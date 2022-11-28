الصين .. إجراءات أمنية مشددة وتراجع في حدة الااحتجاجات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في الصين نشرت السلطات قوى أمنية بصورة مكثفة في أعقاب تظاهرات نادرة شهدتها مدن رئيسية احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
يترقب العالم نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني والذي سيعقد في بكين في 16 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. ويعتقد خبراء أن محور المؤتمر سيكون مساعي الرئيس شي جين بينغ للحصول على فترة ولاية ثالثة.
وسط انتقادات، يستعد المستشار الألماني شولتس لزيارة الصين مع تزايد المخاوف من زيادة الاعتماد على بكين. وبعد تصريحات وزيرة الخارجية حول نقل رسائل واضحة للصين، طالب الأويغور بإلغاء الزيارة وعدم تجاهل "معاناة الملايين".
يريد الرئيس شي جين بينغ تحويل جمهورية الصين الشعبية إلى قوة عالمية رائدة في المستقبل. لم يحدث من قبل أن حققت الصين مثل هذا النجاح. ولم تؤثر الصين بالتوازن السياسي العالمي كما يحدث حاليا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول