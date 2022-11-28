 الصين .. إجراءات أمنية مشددة وتراجع في حدة الااحتجاجات | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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الصين .. إجراءات أمنية مشددة وتراجع في حدة الااحتجاجات

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