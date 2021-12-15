الصيد في الدائرة القطبية الشمالية - شعب سامي ضد االسويد

بالنسبة إلى شعب سامي تلك كانت لحظة تاريخية، لكنها كانت مصدر غضب للصيادين السويديين. هذا الأمر يهدد بتصعيد صراع طويل محتدم. حجة أبناء شعب سامي في غيرجاس التي أقنعت المحكمة العليا في النهاية: منذ آلاف السنين وهم يصطادون الحيوانات والأسماك هنا ويستخدمون الأرض كمراعي لحيوانات الرنة الخاصة بهم. حتى أتت الدولة السويدية وانتزعت منهم المزيد من الأراضي وحرمتهم بالتالي من مصدر رزقهم. مابين 20 ألفاً و 40 ألفاً ينتمون إلى شعب سامي في السويد. حوالي 4700 منهم هم من أصحاب حيوانات الرنة، مثل عائلة إيلفا ساري. العائلة ترحب بقرار المحكمة، لأن الصيادين السويديين يخيفون بكلابهم حيوانات الرنة ويعيقون عمل أبناء شعب سامي. يقوم أصحاب الحيوانات باصطياد حيواناتهم بشكل منتظم لذبحها وبيع لحومها وفرائها. يواخيم ألمغرين هو واحد من أكثر من 300 ألف صياد سويدي في المنطقة، وهو يشتكي الآن من أنه لن يستطيع مع كلابه الصيد إلا بشكل مقيد في المستقبل. صيد الحيوانات والأسماك هو من الأنشطة الترفيهية المحببة لدى السويديين، ولا يرغبون بالتخلي عنها. ماذا لو اتبعت مجتمعات أخرى لشعب سامي نموذج غيرجاس سامبي وذهبت إلى المحكمة للحصول على حق حصري بالصيد؟ أيهما أثمن قيمة: ازدهار وراحة حيوانات الرنة أم حق الصيد السويدي؟