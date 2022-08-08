المستقبل الآن

الصيد الجائر والتحول المناخي

تمتص المحيطات بشكل مستمر ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وهي تخزن من الكربون أكثر مما تخزنه الغابات والتربة بقرابة 16 مرة. كما أنها تساهم في مكافحة التغير المناخي. لكن الصيد الجائر - حسب دراسة حديثة - قد يجعل المحيطات أقل قدرة على الامتصاص.