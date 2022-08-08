 الصيد الجائر والتحول المناخي | المستقبل الآن | DW | 30.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

الصيد الجائر والتحول المناخي

تمتص المحيطات بشكل مستمر ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وهي تخزن من الكربون أكثر مما تخزنه الغابات والتربة بقرابة 16 مرة. كما أنها تساهم في مكافحة التغير المناخي. لكن الصيد الجائر - حسب دراسة حديثة - قد يجعل المحيطات أقل قدرة على الامتصاص.

المزيد من المركز الإعلامي

هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟

هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟ 08.08.2022

عندما تخوننا الذاكرة

عندما تخوننا الذاكرة 08.08.2022

هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟

هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟ 08.08.2022

TOPSHOT - A live demonstration uses artificial intelligence and facial recognition in dense crowd spatial-temporal technology at the Horizon Robotics exhibit at the Las Vegas Convention Center during CES 2019 in Las Vegas on January 10, 2019. (Photo by DAVID MCNEW / AFP) (Photo credit should read DAVID MCNEW/AFP via Getty Images)

كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟ 08.08.2022

المزيد المستقبل الآن

TOPSHOT - This aerial photograph taken on December 22, 2021 shows the erupting Piton de la Fournaise volcano on the French Indian Ocean island of Reunion. - The Piton de la Fournaise, the volcano of Reunion, erupted for the second time of the year on December 22 at 3:30 am (12:30 am in Paris), indicates the volcanological observatory. At least three eruptive cracks have opened on the southern flank of the volcano in the enclosure (the central caldera of the volcano), volcanologists have noted. The eruption takes place in a totally uninhabited area. (Photo by Richard BOUHET / AFP) (Photo by RICHARD BOUHET/AFP via Getty Images)

الجليد القطبي والحمم البركانية 14.08.2022

Mitglieder des Vereins für Höhlenkunde arbeiten zur Vorbereitung in der Schellenberger Eishöhle. Die Eishöhle bei Berchtesgaden wird ab 29.06.2019 wieder für Führungen geöffnet.

أكبر كهف جليدي في العالم 14.08.2022

In this photo provided by @alexis.rosenfeld, researchers for the French National Centre for Scientific Research study corals in the waters off the coast of Tahiti of the French Polynesia in December 2021. Deep in the South Pacific, scientists have explored a rare stretch of pristine corals shaped like roses off the coast of Tahiti. The reef is thought to be one of the largest found at such depths and seems untouched by climate change or human activities. (Alexis Rosenfeld/@alexis.rosenfeld via AP)

الشعاب المرجانية تواجه مخاطر 14.08.2022

Symbolbild Welle

المستقبل الآن - خطر انقراض الشعاب المرجانية 14.08.2022

اقرأ أيضا

27/03/2012 The Sleipner gas platform off the coast of Norway, where carbon capture and storage technology has been in operation since 1996 (photo: Øyvind Hagen, Equinor, 2018)

مخزن ثاني أكسيد الكربون - كيف تكافح النرويج تحول المناخ 13.10.2020

تسعى النرويج إلى التخلص من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الصناعة الأوروبية أو معالجتها. كما تعتزم ضخ ثاني أكسيد الكربون، القاتل الرئيسي للمناخ، وتخزينه في طبقات صخرية تحت بحر الشمال.