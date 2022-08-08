الصيد الجائر والتحول المناخي

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تمتص المحيطات بشكل مستمر ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وهي تخزن من الكربون أكثر مما تخزنه الغابات والتربة بقرابة 16 مرة. كما أنها تساهم في مكافحة التغير المناخي. لكن الصيد الجائر - حسب دراسة حديثة - قد يجعل المحيطات أقل قدرة على الامتصاص.
تسعى النرويج إلى التخلص من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الصناعة الأوروبية أو معالجتها. كما تعتزم ضخ ثاني أكسيد الكربون، القاتل الرئيسي للمناخ، وتخزينه في طبقات صخرية تحت بحر الشمال.
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