الصيد الجائر في جنوب إفريقيا - جهود لإنقاذ وحيد القرن من الانقراض

Der Krüger-Nationalpark im Norden Südafrikas umfasst eine Fläche von etwa 20.000 Quadratkilometern und ist damit eines der größten Naturschutzgebiete auf dem afrikanischen Kontinent. Dort leben die meisten Nashörner, und dort werden auch die meisten illegal von Wilderern geschlachtet. Dies liegt daran, dass das Gebiet sehr groß ist und die menschlichen Fähigkeiten etwas schwach sind. Hinzu kommt die weit verbreitete Armut in den vielen Dörfern rund um den Park. Und hier findet der eigentliche Kampf zur Rettung des Nashorns vor dem Aussterben statt. Vince Barcas glaubt nicht an die Machbarkeit des derzeitigen Systems zum Schutz der Nashörner. Er ist seit 30 Jahren auf dem Gebiet des Artenschutzes tätig und gründete 1992 eine Anti-Wilderer-Einheit. Es operiert in den Reservaten neben dem Krüger-Nationalpark. Er sagt, dass sich in all den Jahren,in denen er gearbeitet hat, nichts geändert hat und dass die Situation die Einführung neuer Methoden erfordert: "Wir haben die Fischer erschossen, festgenommen und geschlagen, wir haben getan, was wir konnten, aber wir haben nie mit ihnen gesprochen." Konfrontation statt Schießen? Vince Barcas ist überzeugt. Er reist mit seinem Sohn nach Mosambik. Von wo viele Wilderer kommen, um Nashörner im Krüger-Nationalpark zu töten. Die Wurzel des Problems liegt in seiner Sicht auf das Konzept des Artenschutzes, wo er sagt: „Wir haben Wildtiere geschaffen, die von Weißen gejagt und bewahrt werden können, und wir haben Schwarze draußen auf der anderen Seite des Zauns gelassen. Wir müssen diesen Ansatz ändern." Dieser Film versucht, die Gründe für den fehlenden Schutz von Wildtieren und die verfügbaren Alternativen herauszufinden.