 الصيدليات الإلكترونية .. هل هي الحل في وجه كورونا؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.03.2020

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منوعات

الصيدليات الإلكترونية .. هل هي الحل في وجه كورونا؟

مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، يلجأ عدد من سكان ألمانيا إلى الصيدليات الإلكترونية لطلب كمامات أو بعض الأدوية، ما أعاد التذكير بضرورة الإسراع بمشروع رقمنة قطاع الصيدلة وسوق الأدوية خاصة في زمن الأوبئة.

حذر شديد في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا

هل تكون الصيدليات الإلكترونية حلاً لتوزيع آمن للأدوية؟

تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم ووصوله إلى ألمانيا تحديداً، أعاد طرح التساؤلات القديمة حول ضرورة تفعيل دور التكنولوجيا للتقليل من انتشار الأوبئة والأمراض، فقد لجأ الكثيرون إلى الإنترنت لطلب الكمامات الواقية والأدوية المقوية للمناعة عبر مواقع التسوق الإلكترونية، دون اللجوء إلى محلات الصيدلية تفادياً لأي احتكاك مع أناس آخرين.

ودفع الوضع الجديد الذي خلقه فيروس كورونا كثيرين في الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا إلى إعادة التأكيد على ضرورة الإسراع برقمنة قطاع الصيدلة وسوق الأدوية، في ظل منظومة رقمية شاملة تربط العيادات الطبية بالمستشفيات وشركات التأمين الصحية ومن ثم الصيدليات بقاعدة بيانات مركزية، عن طريق تطبيقات مستحدثة تمكن المريض من شراء أدويته من الصيدليات عن طريق وصفة طبية إلكترونية موثقة قانوياً.

مختارات

فيما يتخوف العالم من انتشار أوسع لفيروس كورونا، يسعى آلاف المهاجرين حثيثاً للوصول إلى أوروبا. وتتخذ الدول الأوروبية إجراءات وقائية ضد كورونا ورادعة للمد غير القانوني. فهل توظف بعض الدول "شبح كورونا لردع اللاجئين"؟ (02.03.2020)

بسبب فيروس كورونا، يقبل الألمان على الشراء بنفس لهفة حيوان الهامستر وهو يأكل .السياسيون يحذرون من ردود فعل مفرطة، لكن عددا متزايدا من الألمان يقبلون على شراء المواد الغذائية لتخزينها تحسبا لطارئ. (02.03.2020)

بيد أنه ليس من السهل الوصول إلى هذا الهدف بعد أن تم تداوله ولأول مرة منذ 15 عاماً، فقد نقل موقع "أبوتيكن أومشاوApotheken Umschau" الألماني، عن بيتر هاس، أستاذ المعلوماتية الطبية بجامعة دورتموند للعلوم التطبيقية قوله: "إن الأفكار الأولى عن الملفات الإلكترونية للمرض طُرحت في عهد وزير الصحة الاتحادي أولا شميدت. كان ذلك قبل 15 عاماً".

فوفقاً للخطط المرسومة، فإنه بحلول عام 2021 على أبعد تقدير، يتعين على شركات التأمين الصحي في ألمانيا تزويد عملائها بسجل إلكتروني يتضمن التحاليل المخبرية والمعلومات الطبية التي يحصلون عليها من الأطباء، على أمل أن تستعمل هذه البيانات الرقمية في إحداث استجابات سريعة في حالات الطوارئ، بما فيها حالات انتشار الأوبئة.

وفيما تسابق ألمانيا الزمن من أجل الوصول إلى هذا الهدف بعد تأخره لعدة سنوات، جاء فيروس كورونا ليلقي بظلاله على إحدى أهم الفعاليات الهادفة إلى رقمنة قطاع الصيدلة، فقد أُلغى يوم أمس الاثنين (الثاني من آذار/ مارس 2020) المؤتمر الرقمي"Digitalkonferenz VIOSION.A"، بحسب ما نشره موقع هيئة الصيادلة الألمانية.

وتشرف على هذا المؤتمر هيئة الصيادلة وسوق الأدوية الألمانية "Apotheke ADHOC“، وهو المؤتمر الذي كان من المفترض أن يناقش الآثار المباشرة لرقمنة الصيدليات وسوق الأدوية في ألمانيا انطلاقاً من شعاره "كل شيء مبني على التواصل".

ر.ض/ إ.ع/ أ.ح

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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