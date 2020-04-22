الصيام بنمط تغذية سليم من أجل صحة أفضل لقلبك!

مراض القلب هي أمر شائع للعديد من مختلف الشرائح العمرية، في ألمانيا وحدها يصل عدد المصابين بأمراض القلب إلى حوالي ستة ملايين شخص. وحسب الإحصائيات، فكل حالة وفاة من أصل أربع حالات سببها أمراض القلب. لهذا السبب تعتبر أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.
ويلجأ المرضى في الغالب إلى الأدوية لعلاج المرض. الخبير في العلاج الطبيعي والطب التكاملي غوستاف دوبوس يرى إمكانية للعلاج وبجرعات أقل من الادوية وفي بعض الأحيان بدون جراحة.
ويقترح الخبير الألماني تغيير نمط التغذية، لأن السبب الأصلي لأمراض القلب هو في الغالب ـ حسب رأيه ـ الإفراط في الأكل أو التغذية السيئة، نقلاً عن موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.
ينصح دوبوس بـ"الصوم المتقطع"، حيث يقترح الصوم لمدة ست عشرة ساعة وبعدها أكل وجبتين صحيتين خلال الثماني ساعات المتبقية.
وبحسب الطبيب الألماني، فإن الصوم يريح المعدة ويعطي فرصة للجسد لحرق الدهون الاحتياطية في الجسم. لكن الصوم وحده لا يكفي، كما يقول غوستاف دوبوس. فأثناء الأكل يجب الحرص على أن تكون الوجبات صحية. ولا يقتصر ذلك على المصابين لوحدهم، بل للأصحاء، لأن ذلك سيقيهم من الإصابة بأمراض القلب.
وينصح الطبيب بالتقليل من كمية المنتجات الحيوانية في النظام الغذائي، واتباع نظام غذائي نباتي أفضل. وفي حال تناول اللحوم، يجب أن تكون ذات جودة عالية وتناولها يجب ألا يكون بشكل مستمر.
كما يستحب تجنب الدهون النباتية الصلبة والوجبات التي تحتويها، كالوجبات السريعة والحلويات، لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تزيد من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، وكلاهما يشكل خطراً على صحة القلب، طبقاً لموقع "بيلد".
إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول الفواكه وخاصة التفاح الغني بمادة البكتين، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. وبالموازاة مع تغذية صحية ومتوازنة في فترات زمنية متقطعة، يُنصح أيضاً بممارسة الرياضة لكن دون إجهاد كبير للجسد.
ع.ع/ ع.أ.ج
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القلب - الجهاز النابض العجيب
القلب – المضخة العجيبة
القلب هو عضو عضلي مجوف تتقلص عضلاته ما يقارب سبعين مرة في الدقيقة ويضخ بهذه النبضات نحو عشرة آلاف لتر من الدم في اليوم الواحد إلى جميع إنحاء الجسم. ويقوم القلب بعملية ضخ هذه الكميات الكبيرة على مدى الحياة. وفي بعض الأحيان، كما عند إجراء التمارين الرياضية، يزيد القلب كمية ضخه للدم إلى خمس مرات عن المعتاد.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
عمل مزدوج للقلب
يتكون القلب من قسمين وكل قسم من القلب يحتوي على أذين وبطين. وجسم الإنسان يتكون من جهازين لدوران الدم وليس من جهاز واحد. لأن القسم الأيمن من القلب يضخ الدم إلى الرئتين لتزويد الدم بالأوكسجين، وفي الوقت نفسه يضخ القسم الأيسر من القلب الكمية نفسها من الدم إلى أنحاء الجسم. وترتبط أجزاء القلب مع بعضها بصمامات تسمح بمرور الدم باتجاه واحد وتمنع رجوعه في الاتجاه المعاكس.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
جهد عضلي مضن
القلب هو عبارة عن عضلات من نوع خاص تشبه العضلات الموجودة في اليدين أو الساقين من حيث سرعة وقوة تقلصها. ولكن الذي يميز عضلات القلب عن غيرها هو قابليتها للعمل لفترة طويلة بدون تعب أو كلل. بالإضافة إلى ذلك فان خلايا نسيج عضلة القلب ترتبط مع بعضها البعض مشكلة شبكة كبيرة، كما يظهر في الصورة، والتي تساعد القلب على العمل كعضلة واحدة أثناء النبض.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
الخلايا المحفزة لنبض القلب
هل حاولت يوما أن ترغم قلبك على إيقاف نبضه؟ حتى وان حاولت فانك لن تستطيع، لأن القلب لا يمكن السيطرة على عمله عن طريق الخلايا العصبية وإنما عن طريق الخلايا المولدة للنظم الجيبية الأذينية. وهي خلايا تقع في جدار الأذين الأيمن وتقوم بتنظيم عمل القلب عن طريق توليد الإشارة المحفزة له بشكل دوري. وفي حال تعذرها عن ذلك تقوم بدلا عنها العقدة الأذينية البطينية بتوليد الإشارة.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
جهاز مزيل الرجفان
في حالة تعذر القلب عن العمل بصورة طبيعية، كما في حالة الرجفان البطيني، أي توقف القلب عن العمل بسبب خلل في منظومة القلب تؤدي إلى ارتجاف البطينين بدل انقباضهما، يستخدم جهاز مزيل الرجفان الذي يقوم بإعطاء صدمة كهربائية تنهي الاضطراب في نقل الإشارة الكهربائية في القلب وتعيده للعمل بصورة طبيعية. هذا الجهاز متوفر حاليا في معظم الأماكن وسهل الاستعمال.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
جهاز مولد نبضات القلب
وإذا كان نبض القلب بطيئا جدا، يستعان عند هذه الحالة المرضية بجهاز طبي يزرع في جسم الإنسان يقوم بتوليد نبضات الكترونية ترسل إلى عضلة القلب. هذا الجهاز الطبي تم استعماله لأول مرة في عام 1958 والنوعيات الحديثة منه تستطيع العمل في جسم الإنسان لمدة تتراوح بين خمسة أعوام واثني عشر عاماً.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
عملية القلب المفتوح
كان الأطباء يرغمون على إيقاف عمل الدورة الدموية في الجسم عند إجراء عملية جراحية في القلب. ولكن في خمسينات القرن الماضي اكتشف الجراحون طريقة جديدة مكنتهم من حل المشكلة عن طريق استعمال جهاز يستخدم مؤقتا إثناء العملية الجراحية ويقوم بتزويد الدم بالأوكسجين ومن ثم إرساله إلى باقي الجسم، وفي هذه الحالة يقوم الجهاز بعمل القلب والرئة معاً.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
القسطرة الطبية
الطب الحديث بإمكانه الكشف الكامل عن عمل القلب والتعرف على مشاكله إضافة إلى القيام بتدخلات جراحية دون فتح بطن المريض. حيث يقوم الأطباء باستخدام عملية القسطرة، أي إدخال أنبوب معدني أو مطاطي في جسم الإنسان يتم عن طريقه إدخال أدوات جراحية وطبية وإجراء العملية الجراحية في قلب المريض.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
صمامات اصطناعية للقلب
في حال تعطل صمامات القلب عن عملها الطبيعي أو في حال تآكلها يستعمل الأطباء بدلا عنها مواد بيولوجية بديلة مستخرجة من الخنازير أو صمامات معدنية. وفي الوقت الحاضر توجد أيضا صمامات اصطناعية صغيرة قابلة للامتداد، كما يظهر في الصورة، ويتم ربطها بقلب المريض عن طريق عملية القسطرة.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
قلوب ومضخات دم اصطناعية
عندما لا يعمل القلب بصور منتظمة كما في حالة ضعف القلب، يتم الاستعانة بمضخة دم لتكمل عمل القلب ويتم زراعتها في الجسم، إضافة إلى ذلك يربط قلب صناعي لمساندة عمل القلب القديم في جسم المريض، أما المشغل الآلي والبطاريات الخاصة بالمضخة والقلب الاصطناعي فتكون في العادة خارج جسم المريض.
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القلب - الجهاز النابض العجيب
قلب اصطناعي قيد التطوير
وفي الوقت الحاضر يقوم العلماء بتطوير قلب اصطناعي يقوم بمهام القلب الطبيعي بالكامل، وتمت تجربة هذا القلب الاصطناعي الجديد بنجاح على الأبقار. يحتوي هذا القلب، كالقلب الطبيعي، على بطينين اثنين وأربعة صمامات. لكن ما زال أمام العلماء وقت طويل والكثير من الأبحاث لغاية تطوير هذا القلب الاصطناعي وجعله بديلا ناجحا عن القلب الطبيعي.
الكاتب: زمن البدري