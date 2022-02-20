 الصوم المتقطع يساعد على استعادة القلب عافيته بعد النوبة القلبية؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

الصوم المتقطع يساعد على استعادة القلب عافيته بعد النوبة القلبية؟

يصوم البعض لتأدية فريضة دينية ويصوم آخرون للحصول على قوام جميل. فيما يلجأ البعض للصوم المتقطع لأنه مفيد للتخفيف من آثار بعض الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم. ولكن هل هذا كل شيء؟

قلب

الصوم المتقطع يعمل على إطلاق عملية شفاء عضلة القلب

يعكف فريق علمي في جامعة هاله الألمانية على دراسة فيما إذا كان الصوم المتقطع يساعد عضلة القلب على استعادة عافيتها بعد تعرضها لنوبة قلبية، لكيلا تصاب بقصور في عملها، حسب ما أفاد موقع "هايلبراكسيس" الألماني وموقع صحيفة "كورير" النمساوية.

وتهدف الدراسة للإجابة على سؤال فيما إذا كان الصوم المتقطع قد يصلح كأسلوب علاج غير دوائي ومنخفض الآثار الجانبية.

مختارات

تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعاً؟ وما هي الأغذية التي تسبب ذلك؟

حين أجريت له العملية، دخل ديفيد بينيت التاريخ بوصفه أول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيا. بيد أنّ بينيت الذي بات معروفا لدى "الملايين حول العالم"، توفي بعد شهرين من إجراء العملية. فهل طويت صفحة مثل هذه العمليات بوفاته؟

ويوضح رئيس قسم أمراض القلب في الجامعة الألمانية، دانيل زيدنغ: "الصوم المتقطع له تأثيرات على التمثيل الغذائي الخلوي ما يعود بفائدة على شفاء عضلة القلب واستعادة تدفق الدم ووظيفة ضخ القلب للدم".

الصوم المتقطع يعمل على إطلاق عملية شفاء عضلة القلب، والتي تحسن عمليات إدارة الطاقة في الجسم وتحفز آليات الجسم الدفاعية. تضع هذه العملية خلايا الجسم في نوع من السبات وبهذه الطريقة تحسن جهاز المناعة وآليات الشفاء.

بالإضافة إلى ذلك، يطلق الصوم المتقطع "عملية تعزيل" في الخلايا ويغير عملية التمثيل الغذائي فيها، وهذا ما يجعل الخلايا تركز على تزويد الدماغ والعضلات بوقود "فائق" يطلق عليه أجسام الكيتون.

النوبة تعيق إمداد القلب بالأكسجين

أثناء النوبة القلبية، لا يصل الأكسجين بسبب انسداد الشريان التاجي إلى جزء من عضلة القلب. بعد الاحتشاء، يدخل هذا الجزء من القلب في حالة السبات أو يموت ويتشوه. ونتيجة لذلك، يفقد القلب أداءه تدريجياً ويمكن أن يحدث قصور القلب المزمن.

في خطوات بحثية أبعد، سيقوم الفريق العلمي بدراسة تأثيرات الصوم المتقطع على العواقب الأخرى للأزمة القلبية، مثل عدد حالات مراجعة المستشفى، أو الإصابة بأمراض ثانوية أو حدوث نوبة قلبية جديدة.

خ.س

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    القلب – المضخة العجيبة

    القلب هو عضو عضلي مجوف تتقلص عضلاته ما يقارب سبعين مرة في الدقيقة ويضخ بهذه النبضات نحو عشرة آلاف لتر من الدم في اليوم الواحد إلى جميع إنحاء الجسم. ويقوم القلب بعملية ضخ هذه الكميات الكبيرة على مدى الحياة. وفي بعض الأحيان، كما عند إجراء التمارين الرياضية، يزيد القلب كمية ضخه للدم إلى خمس مرات عن المعتاد.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    عمل مزدوج للقلب

    يتكون القلب من قسمين وكل قسم من القلب يحتوي على أذين وبطين. وجسم الإنسان يتكون من جهازين لدوران الدم وليس من جهاز واحد. لأن القسم الأيمن من القلب يضخ الدم إلى الرئتين لتزويد الدم بالأوكسجين، وفي الوقت نفسه يضخ القسم الأيسر من القلب الكمية نفسها من الدم إلى أنحاء الجسم. وترتبط أجزاء القلب مع بعضها بصمامات تسمح بمرور الدم باتجاه واحد وتمنع رجوعه في الاتجاه المعاكس.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهد عضلي مضن

    القلب هو عبارة عن عضلات من نوع خاص تشبه العضلات الموجودة في اليدين أو الساقين من حيث سرعة وقوة تقلصها. ولكن الذي يميز عضلات القلب عن غيرها هو قابليتها للعمل لفترة طويلة بدون تعب أو كلل. بالإضافة إلى ذلك فان خلايا نسيج عضلة القلب ترتبط مع بعضها البعض مشكلة شبكة كبيرة، كما يظهر في الصورة، والتي تساعد القلب على العمل كعضلة واحدة أثناء النبض.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    الخلايا المحفزة لنبض القلب

    هل حاولت يوما أن ترغم قلبك على إيقاف نبضه؟ حتى وان حاولت فانك لن تستطيع، لأن القلب لا يمكن السيطرة على عمله عن طريق الخلايا العصبية وإنما عن طريق الخلايا المولدة للنظم الجيبية الأذينية. وهي خلايا تقع في جدار الأذين الأيمن وتقوم بتنظيم عمل القلب عن طريق توليد الإشارة المحفزة له بشكل دوري. وفي حال تعذرها عن ذلك تقوم بدلا عنها العقدة الأذينية البطينية بتوليد الإشارة.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مزيل الرجفان

    في حالة تعذر القلب عن العمل بصورة طبيعية، كما في حالة الرجفان البطيني، أي توقف القلب عن العمل بسبب خلل في منظومة القلب تؤدي إلى ارتجاف البطينين بدل انقباضهما، يستخدم جهاز مزيل الرجفان الذي يقوم بإعطاء صدمة كهربائية تنهي الاضطراب في نقل الإشارة الكهربائية في القلب وتعيده للعمل بصورة طبيعية. هذا الجهاز متوفر حاليا في معظم الأماكن وسهل الاستعمال.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مولد نبضات القلب

    وإذا كان نبض القلب بطيئا جدا، يستعان عند هذه الحالة المرضية بجهاز طبي يزرع في جسم الإنسان يقوم بتوليد نبضات الكترونية ترسل إلى عضلة القلب. هذا الجهاز الطبي تم استعماله لأول مرة في عام 1958 والنوعيات الحديثة منه تستطيع العمل في جسم الإنسان لمدة تتراوح بين خمسة أعوام واثني عشر عاماً.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    عملية القلب المفتوح

    كان الأطباء يرغمون على إيقاف عمل الدورة الدموية في الجسم عند إجراء عملية جراحية في القلب. ولكن في خمسينات القرن الماضي اكتشف الجراحون طريقة جديدة مكنتهم من حل المشكلة عن طريق استعمال جهاز يستخدم مؤقتا إثناء العملية الجراحية ويقوم بتزويد الدم بالأوكسجين ومن ثم إرساله إلى باقي الجسم، وفي هذه الحالة يقوم الجهاز بعمل القلب والرئة معاً.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    القسطرة الطبية

    الطب الحديث بإمكانه الكشف الكامل عن عمل القلب والتعرف على مشاكله إضافة إلى القيام بتدخلات جراحية دون فتح بطن المريض. حيث يقوم الأطباء باستخدام عملية القسطرة، أي إدخال أنبوب معدني أو مطاطي في جسم الإنسان يتم عن طريقه إدخال أدوات جراحية وطبية وإجراء العملية الجراحية في قلب المريض.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    صمامات اصطناعية للقلب

    في حال تعطل صمامات القلب عن عملها الطبيعي أو في حال تآكلها يستعمل الأطباء بدلا عنها مواد بيولوجية بديلة مستخرجة من الخنازير أو صمامات معدنية. وفي الوقت الحاضر توجد أيضا صمامات اصطناعية صغيرة قابلة للامتداد، كما يظهر في الصورة، ويتم ربطها بقلب المريض عن طريق عملية القسطرة.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلوب ومضخات دم اصطناعية

    عندما لا يعمل القلب بصور منتظمة كما في حالة ضعف القلب، يتم الاستعانة بمضخة دم لتكمل عمل القلب ويتم زراعتها في الجسم، إضافة إلى ذلك يربط قلب صناعي لمساندة عمل القلب القديم في جسم المريض، أما المشغل الآلي والبطاريات الخاصة بالمضخة والقلب الاصطناعي فتكون في العادة خارج جسم المريض.

  • القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلب اصطناعي قيد التطوير

    وفي الوقت الحاضر يقوم العلماء بتطوير قلب اصطناعي يقوم بمهام القلب الطبيعي بالكامل، وتمت تجربة هذا القلب الاصطناعي الجديد بنجاح على الأبقار. يحتوي هذا القلب، كالقلب الطبيعي، على بطينين اثنين وأربعة صمامات. لكن ما زال أمام العلماء وقت طويل والكثير من الأبحاث لغاية تطوير هذا القلب الاصطناعي وجعله بديلا ناجحا عن القلب الطبيعي.

    الكاتب: زمن البدري


 

مواضيع ذات صلة

Deutsche Karotten werden für 1,50 Euro pro Kilogramm an einem Stand auf einem Wochenmarkt angeboten. Nach dem Preisschub im Jahr 2021 hoffen Verbraucher in Deutschland auf Entspannung bei der Teuerung. Wie sich die Inflation im Januar 2022 entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Nachmittag (31.01.2022) in einer ersten Schätzung bekannt. Im Dezember 2021 waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent gestiegen.

لماذا علينا أن نشرب عصير الجزر يومياً؟ 20.02.2022

الجزر يقوي النظر! عبارة يلجأ إليها كل من يريد إقناع غيره بفوائد الجزر، بيد أن لعصير ذلك النوع من الخضروات الجذرية فوائد أخرى جمة.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Hausarzt misst am 18.09.2013 in seiner Praxis in Stuttgart Bad Cannstatt (Baden-Württemberg) einer Patientin den Blutdruck. (zu dpa «Kassenärzte verändern Bereitschaftsdienst - Fahrer für Hausbesuche» vom 28.10.2017) Foto: Bernd Weissbrod/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أي وقت من اليوم مناسب لتناول أدوية خفض الضغط؟ 10.12.2021

ضغط الدم مرض مزمن يستلزم تناول أدوية بشكل يومي. فريق علمي من جامعة إسبانية بحث في الوقت المناسب من اليوم لتناول تلك الأدوية لتجنب أمراض خطيرة ناتجة عن ذلك الداء بعواقب صحية خطيرة.