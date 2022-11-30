الصومال: وفاة الأطفال بسبب الجفاف

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الصومال تعاني من أسوأ جفاف تشهده منذ أربعين سنة. والملايين من الناس معرضون لخطر بسبب نقص التغذية، وهو ما قد يخلف وفاة نصف مليون طفل دون سن الخامسة وفقًا لبيانات للأمم المتحدة.
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
أطلقت أوكرانيا اليوم برنامج مساعدات دولية تحت اسم "حبوب من أوكرانيا" يهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف
كالصومال واليمن. فيما حصدت أوكرانيا وعوداً جديدة بالحصول على دعم في مواجهة موسكو.
في آخر تقاريرها لهذه السنة، سلطت منظمة أوكسفام الضوء على أزمة المجاعة في العديد من المناطق التي تأثرت بشدة بالتغيرات المناخية. مبرزة أن الاحتباس الحراري يتسبب في حدوث المزيد من الظواهر الجوية القاسية.
قتل 29 شخص على الأقل بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، وسط العاصمة مقديشو يأتي هذا في ظل عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مسلحي حركة "الشباب".
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