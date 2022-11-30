 الصومال: وفاة الأطفال بسبب الجفاف | مراسلون حول العالم | DW | 11.12.2022

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مراسلون حول العالم

الصومال: وفاة الأطفال بسبب الجفاف

الصومال تعاني من أسوأ جفاف تشهده منذ أربعين سنة. والملايين من الناس معرضون لخطر بسبب نقص التغذية، وهو ما قد يخلف وفاة نصف مليون طفل دون سن الخامسة وفقًا لبيانات للأمم المتحدة.

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