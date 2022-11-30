الصومال: وفاة الأطفال بسبب الجفاف

لا وقت للانتظار.. الهجرة بسبب المناخ كابوس يقلق العالم!

في آخر تقاريرها لهذه السنة، سلطت منظمة أوكسفام الضوء على أزمة المجاعة في العديد من المناطق التي تأثرت بشدة بالتغيرات المناخية. مبرزة أن الاحتباس الحراري يتسبب في حدوث المزيد من الظواهر الجوية القاسية.