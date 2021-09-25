الصومال- مقتل 8 في هجوم بسيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي

قُتل ثمانية أشخاص السبت (25 سبتمبر/ايلول 2021) في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال مكاوي أحمد مودي قائد شرطة منطقة حمر ججب حيث وقع الهجوم، "تأكّد مقتل ثمانية أشخاص معظمهم مدنيون منهم امرأة وطفليها، وجرح سبعة في انفجار سيارة مفخخة".

وقع الانفجار القوي قبل الظهر بمنطقة الجبتة عند نقطة تفتيش تقع على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي. وذكر شاهد عيان أن السيارة انفجرت عند الحاجز أثناء تفتيشها من قبل الحرس، وأن الانفجار دمر عدداً من السيارات الفاخرة والدراجات النارية بحسب محطة شبيلي الإذاعية.

وكانت المحطة ذكرت في وقت سابق أن اثنين من ضباط الشرطة الصومالية لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي وقع أمام أحد مراكز الشرطة بالعاصمة.

وقال شاهد العيان: "أوقف حراس أمنيون السيارة ووقع (الانفجار) فيما كانت هناك سيارات عدة (متوقفة) وأشخاص يمرون في الشارع المجاور".

وتبنت حركة الشباب في بيان مقتضب الهجوم "الذي استهدف نقطة التفتيش الأمني الرئيسية للقصر الرئاسي، ومسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر".

وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ عام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، أ ف ب)