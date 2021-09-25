الصومال- مقتل 8 في هجوم بسيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي

قُتل ثمانية أشخاص السبت (25 سبتمبر/ايلول 2021) في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.
وقال مكاوي أحمد مودي قائد شرطة منطقة حمر ججب حيث وقع الهجوم، "تأكّد مقتل ثمانية أشخاص معظمهم مدنيون منهم امرأة وطفليها، وجرح سبعة في انفجار سيارة مفخخة".
وقع الانفجار القوي قبل الظهر بمنطقة الجبتة عند نقطة تفتيش تقع على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي. وذكر شاهد عيان أن السيارة انفجرت عند الحاجز أثناء تفتيشها من قبل الحرس، وأن الانفجار دمر عدداً من السيارات الفاخرة والدراجات النارية بحسب محطة شبيلي الإذاعية.
وكانت المحطة ذكرت في وقت سابق أن اثنين من ضباط الشرطة الصومالية لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي وقع أمام أحد مراكز الشرطة بالعاصمة.
وقال شاهد العيان: "أوقف حراس أمنيون السيارة ووقع (الانفجار) فيما كانت هناك سيارات عدة (متوقفة) وأشخاص يمرون في الشارع المجاور".
وتبنت حركة الشباب في بيان مقتضب الهجوم "الذي استهدف نقطة التفتيش الأمني الرئيسية للقصر الرئاسي، ومسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر".
وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ عام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، أ ف ب)
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
حوالي 90 بالمئة من الرجال في جمهورية أرض الصومال يخزنون القات بانتظام ويدفعون أكثر من مليون دولار يوميا للحصول عليه. وتسمى عملية التخزين باللغة الصومالية "ميرقان".
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
الصحفي عبدول يرى "أن القات وإن كان مضرا، فإنه يبقى أفضل من الخمر. وهو يؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، فبعد استهلاكه يتملك البعض الخمول بينما يشعر غيرهم بالنشاط".
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
"الزبائن يفضلون شراء نوع معين من القات يدعى بـ" قات ماما" ويخزنونه في أكشاك صغيرة منتشرة في الشوارع" كما يقول زهري عيديد أحد تجار القات في العاصمة.
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
العديد من النساء في أرض الصومال دخلن في مجال بيع القات بعد الحرب الأهلية لتأمين قوت عائلاتهن. وتشير التقديرات إلى أن 20 بالمئة منهن يخزنّ القات أيضا.
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
يتم استيراد القات القادم الى أرض الصومال من شمال أثيوبيا. ويجب أن تصدر النبتة سريعا بعد القطف. فكلما كانت النبتة يانعة كلما زاد تأثيرها وزادت قيمتها.
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
نمت تجارة القات بشكل كبير في أرض الصومال ما دفع بالحكومة إلى زيادة الضرائب المفروضة على استيرادها وبيعها. وفي 2014 ساهمت تجارة القات بـ 20 بالمئة من ميزانية الدولة.
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
يساهم القات في تدمير العائلة الصومالية اجتماعيا وماليا. فغياب الرجل لفترات طويلة عن المنزل جراء تخزين القات يجبر النساء على تحمل الأعباء الأسرية.
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
معارضو القات يعترفون بأن منعه أصبح أمرا بلا جدوى، إلا أنهم يأملون ببعض الإجراءات التي قد تخفف من تأثيراته على الحياة اليومية، مثل تقنين استيراده أو منع تخزينه نهارا.
-
"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
"لن تستطيع أن تفهم ما هو القات ما لم تخزنه بنفسك". هذا ما يقوله الناس في أرض الصومال. كما أنه لا يوجد لدى الحكومة أي خطط لوقفه في المستقبل المنظور. إعداد جيمس جيفري / ترجمة علاء جمعة.
الكاتب: جيمس جيفري / علاء جمعة