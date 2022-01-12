الصومال .. مئة قتيل على الأقل في هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو

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قال الرئيس الصومالي إن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا في انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو، فيما أصيب مئات آخرون. وأعلنت جماعة الشباب المتطرفة الموالية للقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم
قتل 29 شخص على الأقل بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، وسط العاصمة مقديشو يأتي هذا في ظل عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مسلحي حركة "الشباب".
لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار بالقرب من مسجد يقصده أعضاء من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية. ويقع المسجد على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة والتي كانت تضم العديد من السفارات.
قتل نحو 20 شخصاً في الصومال في هجوم تبنته "جماعة الشباب"، التي اعترضت قافلة مركبات في وسط البلاد. وحسب مسؤول صومالي دمر المسلحون من الآبار وأضرموا النيران في المنازل والمحال التجارية في أكثر من ثماني قرى.
في أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الجديد، قتل 12 شخصا على الأقل في فندق بمقديشو استهدفته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي أكدت مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أعلنت قوات الأمن إنقاذ العشرات.
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