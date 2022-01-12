الصومال .. مئة قتيل على الأقل في هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو

مقتل 12 شخصا في هجوم لـ"حركة الشباب" على فندق بمقديشو

في أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الجديد، قتل 12 شخصا على الأقل في فندق بمقديشو استهدفته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي أكدت مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أعلنت قوات الأمن إنقاذ العشرات.