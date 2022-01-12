 الصومال .. مئة قتيل على الأقل في هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو | DW الأخبار | DW | 30.10.2022

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الصومال .. مئة قتيل على الأقل في هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو

قال الرئيس الصومالي إن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا في انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو، فيما أصيب مئات آخرون. وأعلنت جماعة الشباب المتطرفة الموالية للقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم

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CORRECTION / A crew member prepares a grain analysis for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC) onboard the Barbados-flagged ship Nord Vind coming from Ukraine loaded with grain and anchored in Istanbul, on October 11, 2022. - The grain deal between Russia and Ukraine establishing safe corridors along which Ukrainian ships can come in and out of three designated Black Sea ports in and around Odessa creates a traffic jam in Istanbul. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Yasin AKGUL has been modified in AFP systems in the following manner: [for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC)] instead of [as part of a UN inspection of]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

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