الصواريخ الروسية تستهدف أحياء سكنية في لفيف

بعد تمرد فاغنر.. هل من تبعات على اقتصاد الحرب في روسيا؟

بعد أقل من أسبوع على محاولة مجموعة فاغنر الانقلابية، تسود حالة من عدم اليقين في روسيا، بما في ذلك القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد. ويرى خبراء أنّ اقتصاد الحرب في روسيا يسير بخطى ثقيلة وأنّ الكثير يعتمد على أسعار النفط.