 الصواريخ الروسية تستهدف أحياء سكنية في لفيف | DW الأخبار | DW | 06.07.2023

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الصواريخ الروسية تستهدف أحياء سكنية في لفيف

تعرضت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا إلى قصف صاروخي روسي، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين آخرين على الأقل. كما ألحق القصف الروسي دمارا هائلا بالعديد من البنايات السكنية.

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