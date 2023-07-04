الصواريخ الروسية تستهدف أحياء سكنية في لفيف

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تعرضت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا إلى قصف صاروخي روسي، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين آخرين على الأقل. كما ألحق القصف الروسي دمارا هائلا بالعديد من البنايات السكنية.
المدنيون السوريون يدفعون ثمن الصراع السياسي المستمر وتضارب المصالح بين موسكو ودمشق وأنقرة. مؤخرا كثفت روسيا قصفها لقرى وبلدات بالقرب من مدينة إدلب بشمال غرب سوريا ما أوقع قتلى وجرحى. فما الذي يقف وراء هذا القصف؟
بعد أقل من أسبوع على محاولة مجموعة فاغنر الانقلابية، تسود حالة من عدم اليقين في روسيا، بما في ذلك القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد. ويرى خبراء أنّ اقتصاد الحرب في روسيا يسير بخطى ثقيلة وأنّ الكثير يعتمد على أسعار النفط.
يهدف تجديد اتفاق الحبوب بين أوكرانيا وروسيا إلى ضمان الإفراج عن الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب. لكن الاتفاق بات على وشك الانهيار، فماذا سيعني ذلك؟ وما هي الخيارات الأخرى المتاحة لتجنب أزمة غذاء عالمية؟
مكتب دولي مكلّف بالتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا في لاهاي، يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة لمحاكمة القادة الروس، وكييف تقرّ لأول مرة منذ انطلاق "الهجوم المضاد" بـ"صعوبات" في أربع جبهات.
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