الصندوق العالمي للطبيعة.. تحذيرات من موجة انقراض كارثية للأنواع

إكثار طائر الحبارى الكبير النادر

كما ارتفعت أعداد طائر الحبارى الكبير إلى نحو 347 طائراً في ولايتي براندنبورغ وساكسونيا أنهالت الألمانيتين في إطار برنامج بيئي ألماني، ليصبح عددها الأعلى منذ نحو 40 عاماً للحفاظ على هذا الطائر النادر. ع.اع (DW)