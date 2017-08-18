الصندوق العالمي للطبيعة.. تحذيرات من موجة انقراض كارثية للأنواع
تخشى منظمة حماية البيئة من انقراض حوالي مليون نوع من الحيوانات خلال العقود القليلة القادمة، فبالإضافة إلى طائر الكركي وسمك القد هناك حيوانات أخرى معرضة للخطر، ولكن رغم هذه الأرقام المقلقة هناك بصيص أمل، فما هو؟
تأثير التغير المناخي
بسبب التغير المناخي باتت أماكن تعشيش طائر الكركي تشهد جفافاً، وباختفاء الحشرات من هذه البيئة الحيوية يصعب على الطيور تأمين الغذاء لصغارها. الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا دق ناقوس الخطر محذراً من تهديد "أكبر انقراض للحيوانات" منذ نهاية عصر الديناصورات.
توسع على حساب البيئة الحيوية للكائنات الأخرى
أكبر تهديد لضفدع الشجر الأوروبي الصغير هو بناء الطرقات وأماكن حضرية جديدة. وبفعل عمليات التطهير والتجفيف الرامية إلى إفساح المجال لأماكن عيش جديدة للبشر أصبح ضفدع الشجر أكثر عرضة للخطر.
حيوان مهددة فعلاً بالانقراض
كما تعتبر الفيلة الإفريقية التي تعيش في الغابات أحد أكبر الخاسرين، فقد تراجعت أعدادها بنسبة 86 في المائة خلال الـ 31 عاماً الماضية بمناطق وسط إفريقيا وغربها، ومنذ هذا عام 2021 تم اعتباره رسمياً "مهددة بالانقراض".
الوشق فائز بفضل برامج الحماية الخاصة
يعتبر الوشق الأيبيري والأوراسي من بين الفائزين في عام 2021 بفضل برامج الحماية الخاصة، ففي السنوات الـ 18 الماضية زاد عدد هذا الحيوان بأكثر من عشرة أضعاف، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.
فائز آخر بفضل برنامج إعادة التوطين
أكثر من 300 طائر من نوع "نسر أبو ذقن" أو كما يطلق عليه آخرون "النسر الملتحي" يعيش في منطقة جبال الألب ويعود الفضل في ذلك لنجاح برنامج إعادة التوطين الذي بدأ قبل أكثر من 30 عاماً.
إكثار طائر الحبارى الكبير النادر
كما ارتفعت أعداد طائر الحبارى الكبير إلى نحو 347 طائراً في ولايتي براندنبورغ وساكسونيا أنهالت الألمانيتين في إطار برنامج بيئي ألماني، ليصبح عددها الأعلى منذ نحو 40 عاماً للحفاظ على هذا الطائر النادر. ع.اع (DW)
تأثير التغير المناخي
بسبب التغير المناخي باتت أماكن تعشيش طائر الكركي تشهد جفافاً، وباختفاء الحشرات من هذه البيئة الحيوية يصعب على الطيور تأمين الغذاء لصغارها. الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا دق ناقوس الخطر محذراً من تهديد "أكبر انقراض للحيوانات" منذ نهاية عصر الديناصورات.
توسع على حساب البيئة الحيوية للكائنات الأخرى
أكبر تهديد لضفدع الشجر الأوروبي الصغير هو بناء الطرقات وأماكن حضرية جديدة. وبفعل عمليات التطهير والتجفيف الرامية إلى إفساح المجال لأماكن عيش جديدة للبشر أصبح ضفدع الشجر أكثر عرضة للخطر.
حيوان مهددة فعلاً بالانقراض
كما تعتبر الفيلة الإفريقية التي تعيش في الغابات أحد أكبر الخاسرين، فقد تراجعت أعدادها بنسبة 86 في المائة خلال الـ 31 عاماً الماضية بمناطق وسط إفريقيا وغربها، ومنذ هذا عام 2021 تم اعتباره رسمياً "مهددة بالانقراض".
الوشق فائز بفضل برامج الحماية الخاصة
يعتبر الوشق الأيبيري والأوراسي من بين الفائزين في عام 2021 بفضل برامج الحماية الخاصة، ففي السنوات الـ 18 الماضية زاد عدد هذا الحيوان بأكثر من عشرة أضعاف، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.
فائز آخر بفضل برنامج إعادة التوطين
أكثر من 300 طائر من نوع "نسر أبو ذقن" أو كما يطلق عليه آخرون "النسر الملتحي" يعيش في منطقة جبال الألب ويعود الفضل في ذلك لنجاح برنامج إعادة التوطين الذي بدأ قبل أكثر من 30 عاماً.
إكثار طائر الحبارى الكبير النادر
كما ارتفعت أعداد طائر الحبارى الكبير إلى نحو 347 طائراً في ولايتي براندنبورغ وساكسونيا أنهالت الألمانيتين في إطار برنامج بيئي ألماني، ليصبح عددها الأعلى منذ نحو 40 عاماً للحفاظ على هذا الطائر النادر. ع.اع (DW)