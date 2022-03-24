 الصناعة الكيماوية كبديل طارئ للغاز | صنع في ألمانيا | DW | 13.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

الصناعة الكيماوية كبديل طارئ للغاز

تم تنفيذ التهديد، وأصبح الغاز الروسي مُتاحاً للغرب مقابل الروبل فقط، وإلا سيتم قطع الإمدادات. فما معنى هذا للصناعات الكيميائية؟ وظائف وصناعات كاملة للبلاستيك والأسمدة والمنتجات الأولية باتت على المحك.

مشاهدة الفيديو 04:13

المزيد من المركز الإعلامي

دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ...عقوبات مضادة من موسكو على الاتحاد الأوروبي

روسيا: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في المستقبل 24.03.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - تحديات الاقتصاد في ظل الحرب 13.04.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - حرب أوكرانيا: تداعيات كبيرة على الاقتصاد 06.04.2022

Made Hydrogen

الضجة حول الهيدروجين في صناعة الطاقة 06.04.2022

المزيد صنع في ألمانيا

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

طريق النجاح الوعر لأبناء المهاجرين 13.04.2022

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

طلب غير مسبوق على صور الأقمار الصناعية 13.04.2022

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

فائدة توريد الغاز الطبيعي المُسال 13.04.2022

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

هل يمكن إيقاف إمداد الغاز؟ 13.04.2022

اقرأ أيضا

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 24: German Chancellor Olaf Scholz delivers a statement following a meeting of the security cabinet of the government on February 24, 2022 in Berlin, Germany. Russian President announced a military operation in Ukraine on February 24, 2022, with explosions heard soon after across the country and its foreign minister warning a full-scale invasion was underway. (Photo by Clemens Bilan - Pool/Getty Images)

المستشار الألماني يرفض دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل 31.03.2022

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن إصراره على رفض سداد مدفوعات توريدات الغاز الروسي بالروبل، وتمسك بالدفع باليورو أو الدولار "وفقا للتعاقدات القائمة"، لكنه طلب من بوتين "معلومات مكتوبة عن الإجراء الروسي الجديد".

Hand dreht am Gashahn und russische Fahne, russische Gaslieferungen

أوكرانيا...استئناف المفاوضات في ظل موعد نهائي للسداد بالروبل 01.04.2022

يواجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي اليوم الجمعة موعدا نهائيا لبدء السداد بالروبل، بينما من المقرر استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع وسط تأهب أوكراني لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB. Bodies of civilians, who according to residents were killed by Russian army soldiers, lie in the street, amid Russia's invasion of Ukraine, in Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. Picture taken April 2, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

الغرب يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا قد تستهدف قطاع الغاز 05.04.2022

تخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامات للجيش الروسي بقتل مدنيين في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. والنقاش يدور مجددا حول استهداف قطاع الغاز الروسي بالعقوبات.

07.02.2022, Ukraine, Kiew: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, äußert sich bei einer Pressekonferenz mit dem Außenminister der Ukraine, Kuleba, nach ihrem Gespräch. Außenministerin Baerbock ist zu einem zweitägigen Besuch in der Hauptstadt und im Osten der Ukraine. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بيربوك تبرر توريد السلاح لأوكرانيا وترفض دفع واردات الغاز بالروبل 26.03.2022

"لن نشارك في هذه اللعبة" تقول وزيرة خارجية ألمانيا عن قرار بوتين بدفع توريدات الغاز بالروبل، مؤكدة دعم ألمانيا للأوكرانيين "بحيث يمكنهم الدفاع عن أنفسهم"، ذاكرة أن نحو 10 مليون لاجئ أوكراني سيصلون الغرب "وسنؤويهم جميعا".