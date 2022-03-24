الصناعة الكيماوية كبديل طارئ للغاز

أوكرانيا...استئناف المفاوضات في ظل موعد نهائي للسداد بالروبل

يواجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي اليوم الجمعة موعدا نهائيا لبدء السداد بالروبل، بينما من المقرر استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع وسط تأهب أوكراني لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق.