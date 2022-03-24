الصناعة الكيماوية كبديل طارئ للغاز

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تم تنفيذ التهديد، وأصبح الغاز الروسي مُتاحاً للغرب مقابل الروبل فقط، وإلا سيتم قطع الإمدادات. فما معنى هذا للصناعات الكيميائية؟ وظائف وصناعات كاملة للبلاستيك والأسمدة والمنتجات الأولية باتت على المحك.
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن إصراره على رفض سداد مدفوعات توريدات الغاز الروسي بالروبل، وتمسك بالدفع باليورو أو الدولار "وفقا للتعاقدات القائمة"، لكنه طلب من بوتين "معلومات مكتوبة عن الإجراء الروسي الجديد".
يواجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي اليوم الجمعة موعدا نهائيا لبدء السداد بالروبل، بينما من المقرر استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع وسط تأهب أوكراني لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق.
تخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامات للجيش الروسي بقتل مدنيين في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. والنقاش يدور مجددا حول استهداف قطاع الغاز الروسي بالعقوبات.
"لن نشارك في هذه اللعبة" تقول وزيرة خارجية ألمانيا عن قرار بوتين بدفع توريدات الغاز بالروبل، مؤكدة دعم ألمانيا للأوكرانيين "بحيث يمكنهم الدفاع عن أنفسهم"، ذاكرة أن نحو 10 مليون لاجئ أوكراني سيصلون الغرب "وسنؤويهم جميعا".
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