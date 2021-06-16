 الصمت ليس خيارا | واحة الثقافة | DW | 12.03.2022

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واحة الثقافة

الصمت ليس خيارا

يتحدث ساشا فيليبينكو ويكتب بصراحة عن الأوضاع في وطنه بيلاروسيا، في روسيا. هذا ما جعله يعيش اليوم في المنفى. تبدو روايته الجديدة "الصيد"، وكأنها نسخة طبق الأصل مما يجري الآن.

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رواية القصص لمزيد من التنوع 12.03.2022

Die Iranische Sängerin Googoosh

رسائل موسيقية ضد حظر النساء من الغناء في إيران 12.03.2022

20.02.2020 Controversial Ugandan activist and writer Stella Nyanzi seen inside a court room in Kampala on February 20, 2020, after a judge overturned her conviction for cyber harassment of President Yoweri Museveni and ordered her immediate release. (Photo by SUMY SADURNI / AFP) (Photo by SUMY SADURNI/AFP via Getty Images)

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