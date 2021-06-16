الصمت ليس خيارا

"فيسبوك" يسمح بمنشورات تدعو بالموت لبوتين ولوكاشينكو

قررت شركة ميتا استثناء الخطاب المناهض "للغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعد الحظر على المحتوى الذي يدعو إلى العنف، مشيراً إلى أنّه لن يتم حذف المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها. وموسكو تقول إنها ستلاحق الشركة قانونيا.